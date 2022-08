Công ty của Cổ Thiên Lạc đầu tư 57,3 triệu USD làm phim khoa học viễn tưởng, khao khát vực dậy điện ảnh Hong Kong.

Minh nhật chiến ký được ấn định ra rạp Trung Quốc từ 5/8, sau bảy năm thực hiện. Tác phẩm do Cổ Thiên Lạc làm nhà sản xuất kiêm đóng chính, Ngô Huyễn Huy đạo diễn, còn có sự tham gia của Lưu Thanh Vân, Lưu Gia Linh, Khương Hạo Văn, Tạ Quân Hào...

'Canh bạc' 57 triệu USD của Cổ Thiên Lạc Trailer "Minh nhật chiến ký". Video: One Cool

Phim do One Cool - công ty của Cổ Thiên Lạc đầu tư và phát hành, trù bị ba năm trước khi bấm máy năm 2017. Phần kỹ xảo, hậu kỳ chủ yếu do One Cool thực hiện trong vòng bốn năm.

Trang 163 gọi Minh nhật chiến ký là "canh bạc" của Cổ Thiên Lạc. Tác phẩm cần đạt doanh thu 1,3 tỷ nhân dân tệ (165 triệu USD) mới hòa vốn. Trong bối cảnh dịch bệnh, chính sách "zero-Covid" của Trung Quốc, Minh nhật chiến ký đạt thành tích ra sao không phải điều dễ nhận định.

Theo Mingpao, Cổ Thiên Lạc sản xuất bộ phim vì đam mê thể loại khoa học viễn tưởng và khát khao nâng tầm điện ảnh Hong Kong, tạo cơ hội cho các nhà làm phim khu vực. Phim bối cảnh năm 2055, Trái đất bị sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn, gặm nhấm từng ngóc ngách, đe dọa sinh tồn của loài người. Tác phẩm bám sát hiện tượng biến đổi khí hậu, nhiều nơi trên thế giới gánh chịu các hình thái thời tiết cực đoan.

Tạo hình Cổ Thiên Lạc trong phim viễn tưởng. Ảnh: One Cool

Nam diễn viên cho biết Minh nhật chiến ký là phim hiếm hoi đề tài khoa học viễn tưởng của điện ảnh Hoa ngữ. Êkíp tốn nhiều thời gian khắc phục khó khăn về công nghệ làm phim, dù vậy, Cổ Thiên Lạc thấy hạnh phúc khi được trải nghiệm lĩnh vực mới. Anh không mời người phương Tây tham gia dự án mà thuê các nhà làm phim Hong Kong, cho họ đủ thời gian để hoàn thành tác phẩm. Trên Appledaily, Thiên Lạc nói:"Tôi luôn tin và hy vọng, chỉ cần đầu tư tiền bạc và dồn tâm huyết, người Hong Kong có thể thực hiện kỹ xảo đạt trình độ thế giới".

Giao lưu với khán giả ở buổi chiếu sớm hôm 31/7, Cổ Thiên Lạc nói: "Tôi xúc động vì phim được ra rạp. Từ lúc nó là số 0 đến bây giờ, cuối cùng tôi đợi được ngày ước mơ thành hiện thực". Cổ Thiên Lạc gửi gắm những người làm phim trẻ mạnh dạn đón nhận thử thách, không bỏ cuộc dù gặp trở ngại 5 năm, 10 năm.

Cổ Thiên Lạc được mệnh danh "Ông trùm" mới của điện ảnh Hong Kong. Công ty của anh đầu tư thực hiện nhiều dự án mỗi năm nhằm tạo công ăn việc làm cho nhân viên, trong bối cảnh không ít người phải bỏ nghề đi lái taxi, giao hàng... Tài tử từng nói trên On: "Tôi chỉ muốn làm gì đó cho phim Hong Kong".

Nghinh Xuân