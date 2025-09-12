Cảng Thượng Hải bận rộn nhất thế giới nửa đầu năm

Sản lượng container qua cảng Thượng Hải (Trung Quốc) đạt 27,065 triệu TEU, tăng 6,1% so với cùng kỳ 2024, tiếp tục giữ vị trí cảng container bận rộn nhất toàn cầu.

Theo Tập đoàn Cảng Quốc tế Thượng Hải (SIPG), riêng khu vực cảng Dương Sơn xử lý 14,056 triệu TEU, tăng 7,5%, chiếm gần 52% tổng sản lượng container toàn cảng. Tổng lượng hàng hóa qua cảng đạt 297 triệu tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ, trong khi hàng rời và hàng tổng hợp đạt 40,193 triệu tấn, giảm 8,9%.

Doanh thu hoạt động của SIPG đạt 19,569 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng 8,04 tỷ nhân dân tệ.

Cảng Thượng Hải. Ảnh: Seatrade Maritime News

SIPG cho biết kết quả này chịu tác động từ tình hình kinh tế vĩ mô và nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa gắn liền với sự phát triển của khu vực nội địa. Thị trường vận tải container toàn cầu đang ở trạng thái "cân bằng yếu", với nhu cầu vận chuyển có dấu hiệu phục hồi nhẹ.

Đơn vị dự báo, mức độ tập trung của ngành vận tải biển quốc tế vẫn cao, trong khi xu hướng tàu cỡ lớn, liên minh khai thác, số hóa, tự động hóa, chuyển đổi xanh và logistics đầu cuối sẽ tiếp tục định hình thị trường. Các hãng tàu đẩy mạnh sáp nhập, mở rộng quy mô để củng cố vị thế, từ đó tác động lâu dài đến sự phát triển cảng biển.

Trước những thách thức này, SIPG khẳng định sẽ tiếp tục tập trung vào hoạt động cốt lõi, nâng cao năng lực dịch vụ cảng trung tâm trong thời gian tới.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)