Căng thẳng leo thang, Colombia triệu đại sứ ở Mỹ về nước

Colombia thông báo triệu đại sứ tại Mỹ về nước, sau khi lãnh đạo hai quốc gia chỉ trích lẫn nhau liên quan vấn đề chống ma túy.

"Đại sứ Colombia tại Mỹ Daniel Garcia-Pena được Tổng thống Gustavo Petro triệu về nước để tham vấn và đã có mặt tại thủ đô Bogota", Bộ Ngoại giao Colombia cho biết ngày 20/10. "Chính phủ Colombia sẽ sớm thông báo về các quyết định liên quan".

Động thái diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/10 cáo buộc người đồng cấp Petro là "trùm ma túy và đang thúc đẩy sản xuất ma túy trên quy mô lớn". Ông Trump yêu cầu ông Petro "đóng cửa" các khu trồng ma túy, nếu không, "Mỹ sẽ tự làm theo cách không nhẹ nhàng".

Ông chủ Nhà Trắng còn dọa chấm dứt "các khoản thanh toán và trợ cấp quy mô lớn" cho Colombia, áp thêm thuế với hàng hóa Colombia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Colombia Gustavo Petro. Ảnh: AFP

Đây là lần thứ hai Colombia triệu đại sứ tại Mỹ về nước trong năm nay. Colombia hành động tương tự hồi tháng 7, đáp trả việc Mỹ triệu hồi quyền đại biện lâm thời John McNamara ở Bogota về Washington. Tổng thống Petro khi đó cáo buộc Mỹ ủng hộ một âm mưu lật đổ ông, trong khi Nhà Trắng bác bỏ.

Quan hệ giữa Mỹ và Colombia gia tăng căng thẳng sau khi Washington triển khai chiến dịch chống ma túy trên biển Caribe hồi đầu tháng 9. Quân đội Mỹ thông báo họ đã không kích 7 xuồng chở ma túy, khiến hơn 30 người chết.

Washington thông báo không còn coi Bogota là đồng minh trong cuộc chiến chống ma túy. Colombia đáp trả bằng cách dừng các thương vụ mua vũ khí từ Mỹ. Cuối tháng 9, Mỹ thu hồi thị thực của Tổng thống Petro, sau khi ông phát biểu tại một cuộc tuần hành ủng hộ Palestine ở New York.

Tổng thống Petro ngày 8/10 cho biết một xuồng bị Mỹ tấn công chở các công dân Colombia, kêu gọi dư luận thế giới lên tiếng. "Đây không phải cuộc chiến chống buôn lậu, mà là cuộc chiến vì dầu mỏ và thế giới cần phải ngăn chặn. Hành động gây hấn này nhằm vào toàn bộ Mỹ Latin và Caribe", ông Petro nói.

Nhà Trắng sau đó bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Colombia, đề nghị ông rút lại bình luận "đáng trách và vô căn cứ".

Ngày 19/10, ông Petro tiếp tục cáo buộc Mỹ vi phạm chủ quyền, làm một ngư dân Colombia thiệt mạng trong cuộc tập kích trên vùng biển Caribe.

Đại sứ Colombia tại Mỹ Daniel Garcia-Pena. Ảnh: La FM

Colombia là một trong những quốc gia nhận nhiều viện trợ nhất từ Mỹ ở Tây Bán Cầu. Tuy nhiên, dòng tiền này đã bị cắt giảm, sau khi Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) bị đóng cửa.

Mỹ là đối tác thương mại hàng đầu của Colombia, chiếm gần 35% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia Nam Mỹ, theo Phòng thương mại Colombia - Mỹ. Ở chiều ngược lại, khoảng 70% hàng hóa Colombia nhập từ Mỹ là những sản phẩm mà nước này không tự sản xuất được.

Như Tâm (Theo Reuters, AFP)