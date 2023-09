Căng thẳng khi liên tục bị ép đi lễ cùng mẹ

Trong mười ngày qua, tôi gặp một chuyện, đó là thấy căng thẳng sau một lần đi lễ.

Tôi là nữ, 27 tuổi, công việc và cuộc sống bình ổn, nhìn chung mọi thứ khá vui vẻ. Tôi sống cùng bố mẹ, đang hoàn tất giấy tờ mua một căn hộ, khoảng hai tới ba tuần nữa sẽ dọn ra ở riêng. Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, gia đình hòa thuận. Mẹ tôi có một cô bạn rất thân làm kế toán, hai người cực kỳ tín tâm, mấy chục năm cùng nhau đi thờ cúng tứ phương.

Bảy năm gần đây, hai người từ bỏ việc cúng bái kiểu cũ, quy chính tông. Mẹ tôi nghỉ hưu, tích cực đi chùa và làm việc thiện. Gia đình cô kế toán khá giả hơn nhà tôi. Cô ít đi chùa hơn mẹ tôi, thay vào đó cô tích cực theo lễ ở một điện thờ khác. Con gái cô từng hiếm muộn mười năm, khi cô đến đó cầu an, chị sinh liền hai cháu kháu khỉnh đủ nếp đủ tẻ. Cô luôn sốt sắng giới thiệu người quen quy lễ tại điện thờ đó. Khoảng ba năm qua, mẹ tôi trở nên rất quy thuận nơi đó. Dù thế, thành thực là tôi không hề thấy việc nhà mình có gì đổi mới tiến tới trong ba năm qua.

Tôi tìm cách ra ở riêng vì hơn một năm nay mẹ và cô kế toán thúc tôi quy thuận điện đó, chủ yếu có lẽ vì muốn cầu duyên cho tôi. Tôi từng trải qua hai, ba mối quan hệ tìm hiểu, chưa từng chính thức nhận lời yêu ai. Tất nhiên tôi giữ mình, trân trọng bản thân, khá êm thấm vượt qua mấy chuyện tình cảm không như ý. Tôi giải thích rõ với người nhà là mình được không ít người có điều kiện ổn theo đuổi, nhưng hiện không hứng thú hẹn hò, chưa muốn kết hôn.

Tôi từng đến điện thờ đó hai lần vào hai năm trước và thấy không hợp, không muốn theo đường đó. Trong năm qua, mẹ muốn tôi mỗi sáng dậy sớm cùng đọc kinh cầu an. Mỗi dịp lễ trong năm, mẹ muốn tôi cùng tham gia các nghi lễ thờ cúng. Tôi thường phải tìm lý do giảm tải và quyết tâm cố gắng sớm dọn ra ngoài ở. Quan điểm của bố mẹ tôi có lý riêng, sẽ khó khăn hoặc gây xung đột nếu tôi đi thuê nhà ở bên ngoài, nên tôi buộc phải tìm cách mua nhà để bố mẹ an tâm, thấy hợp tình hợp lý.

Để đủ tiền mua nhà riêng, tôi phải vay thêm mẹ. Do đó mười ngày trước, tôi đã đi lễ để làm vui lòng mẹ. Sau khi đi lễ về, cô bạn thân mẹ điện thoại hỏi thăm tôi mỗi ngày và khuyến khích tôi nghiêm tu. Tôi tự nhủ chịu đựng khoảng hai, ba tuần nữa rồi dọn ra ở riêng sẽ được giải thoát. Tuy nhiên năm ngày trước, cô đến nhà tôi chơi, gửi lịch hẹn tôi tiếp tục đi lễ. Tối hôm đó, tôi thấy căng thẳng đến mức rơi vào trạng thái không kiểm soát. Tôi vốn là người khá nhã nhặn, thích chỉn chu, vậy mà hôm đó, khi vào phòng riêng để bình tâm nghĩ cách thương lượng với người lớn, khi một mình trong phòng, bỗng nhiên tôi hét lên. Sau đó tôi giải thích với mọi người rằng la hét vì thấy có chuột và gián.

Mấy ngày tiếp theo, tôi cố gắng trấn tĩnh, nhưng đến nay vẫn còn buồn bực. Khi viết những dòng này, tôi muốn cho bản thân được trống rỗng, không nghĩ ngợi gì nữa. Vậy nên tôi chỉ gửi đi tâm sự của mình thế thôi. Cảm ơn độc giả chia sẻ cùng tôi.

Ngân Hằng

