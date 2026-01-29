Cảng Tecon Santos tiếp nhận 10 thiết bị xếp dỡ hàng

BrazilCảng Tecon Santos vừa bổ sung 10 thiết bị xếp dỡ mới, gồm hai cẩu bờ STS và 8 cẩu bánh lốp chạy điện (RTG), trong khuôn khổ chương trình mở rộng, hiện đại hóa và giảm phát thải.

Các thiết bị do Santos Brasil đầu tư, Tập đoàn ZPMC sản xuất, dự kiến sớm đi vào vận hành theo phương thức truyền thống. Hoạt động điều khiển từ xa sẽ được triển khai từng bước sau khi hoàn tất thử nghiệm, cấu hình hệ thống và đào tạo nhân sự, dự kiến kéo dài tối đa một năm.

Cảng vụ Santos. Ảnh: Santos

Các cẩu giàn mới tích hợp hệ thống định vị xe tải TPS, cho phép căn chỉnh chính xác trong quá trình bốc xếp. Thiết bị có thể điều khiển từ trung tâm, không cần người vận hành làm việc trên cabin cao. Mỗi cẩu cao 50 m, tầm với 70 m, có khả năng nâng đồng thời hai container 20 feet (khoảng 6 m), tải trọng tối đa 100 tấn.

8 RTG chạy điện mới gia nhập đội thiết bị đang hoạt động tại bãi, nâng tổng số RTG điện lên 16 chiếc. Công nghệ điều khiển từ xa được Santos Brasil triển khai tại Brazil từ cuối năm 2024. Trong những năm tới, cảng dự kiến bổ sung thêm 30 RTG điện, dần thay thế các mẫu chạy dầu diesel.

Khi hoàn tất thay thế toàn bộ đội cẩu, lượng phát thải ước tính giảm 713 tấn mỗi tháng, tương đương mức cắt giảm 97% khí thải từ nhóm thiết bị này. Mô hình vận hành mới cũng cải thiện an toàn, công thái học và điều kiện làm việc cho người vận hành.

Cảng Tecon Santos là một trong những bến container hiện đại và quan trọng nhất tại cảng Santos - cảng biển lớn nhất Brazil và khu vực Mỹ Latin. Do Santos Brasil vận hành, Tecon Santos đóng vai trò trung tâm trong chuỗi logistics quốc tế của Brazil, kết nối quốc gia này với các tuyến hàng hải xuyên Mỹ, châu Âu và châu Á.

Cảng được đầu tư mạnh vào tự động hóa, thiết bị xếp dỡ hiện đại và các giải pháp giảm phát thải, hướng tới mô hình cảng xanh, thông minh. Với công suất lớn và hạ tầng tiên tiến, Tecon Santos góp phần nâng cao năng lực xuất nhập khẩu và sức cạnh tranh của thương mại Brazil trên thị trường toàn cầu.

Ngọc Minh (theo Seatrade Maritime News)