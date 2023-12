Cảng Nha Trang dừng đón tàu khách nội địa 6 tháng

Khánh HòaCảng Nha Trang dừng tiếp nhận tàu khách nội địa, chỉ đón khách quốc tế 6 tháng để sửa chữa do bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ngày 28/12, UBND tỉnh Khánh Hoà cho biết đã có văn bản thống nhất về việc tạm dừng hoạt động cảng Nha Trang. Trong quá trình sửa chữa, cảng sẽ không đón tàu khách nội địa, nên địa phương được yêu cầu thông báo đến các đơn vị du lịch có liên quan đến loại tàu này để xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp trong thời gian tạm dừng.

Khu vực cảng Nha Trang nay đã xuống cấp. Ảnh: Trường Chi

Tàu khách du lịch quốc tế vẫn sẽ được tiếp nhận. Tuy nhiên, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang phối hợp với Công ty Cổ phần Cảng Nha Trang cần xây dựng phương án đảm bảo an toàn, an ninh, vệ sinh môi trường tại khu vực cảng để thực hiện việc đón, trả khách quốc tế bằng phương tiện thủy trung chuyển (tender) được thuận lợi, an toàn trong thời gian duy tu, bảo dưỡng.

Cảng Nha Trang được hình thành trên cơ sở tiếp nhận hạng mục của chế độ cũ trước năm 1975 để lại, thời điểm này chỉ cho phép tàu hàng dưới 3.000 DWT (đơn vị đo năng lực vận tải an toàn của tàu) cập cảng. Sau này, địa phương vay vốn tín dụng trong nước để nâng cấp cầu cảng lên 10.000 DWT với chiều dài 172 m.

Theo công ty Cổ phần cảng Nha Trang, khu vực cảng biển sau quá trình sử dụng lâu dài, cùng với ảnh hưởng của thời tiết đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngoài ra, mục tiêu ban đầu của cảng là bốc xếp hàng hoá nay đã chuyển công năng thành cảng du lịch quốc tế, vì vậy cơ sở hạ tầng không thể đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách du lịch nên cần duy tu, bảo dưỡng.

Bùi Toàn