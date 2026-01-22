Cảng Long Beach đặt mục tiêu gấp đôi sản lượng container năm 2050

Cảng Long Beach - cửa ngõ hàng hải lớn ở bờ Tây Mỹ đặt mục tiêu 20 triệu TEU vào năm 2050, gần gấp đôi so với mức kỷ lục 2025.

Năm 2025, cảng Long Beach (POLB) xử lý 9,9 triệu TEU, mức cao nhất từ trước đến nay, bất chấp những bất ổn liên quan đến chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Kết quả này phần nào đến từ xu hướng "đẩy sớm" hàng nhập khẩu nhằm phòng ngừa rủi ro thuế.

Ngày 15/1, POLB tổ chức sự kiện thường niên "State of the Port", tổng kết thành tựu năm 2025 và công bố tầm nhìn phát triển đến năm 2026 và xa hơn. Tại sự kiện, CEO mới của cảng, ông Noel Hacegaba, đã trình bày chiến lược "Cảng của tương lai".

Ông Noel Hacegaba, Giám đốc điều hành Cảng Long Beach, tổ chức buổi báo cáo Tình hình cảng đầu tiên tại Long Beach ngày 15/1. Ảnh: Long Beach Post News

Phát biểu khai mạc, Thị trưởng Long Beach Rex Richardson nhấn mạnh sáng kiến "Anchor LB", kết nối cảng với khu trung tâm thành phố, đồng thời đề cập "Hành lang xanh" - dự án hợp tác giữa Long Beach và Los Angeles, liên thông với Thượng Hải và Singapore, kết hợp mục tiêu phát triển kinh tế và môi trường.

Theo ông Hacegaba, năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhờ lo ngại thuế quan thúc đẩy nhập khẩu. Ở chiều xuất khẩu, thương mại đậu nành sang Trung Quốc giảm nhưng bù lại tăng trưởng tại Indonesia. "Thuế quan không chỉ tác động tức thời mà còn định hình lại dòng chảy thương mại", ông nói.

Bước sang năm 2026, dù còn nhiều bất định, lãnh đạo POLB dự báo đây vẫn sẽ là một năm bận rộn, với sản lượng dự kiến tiếp tục vượt 9 triệu TEU do nhu cầu bổ sung hàng tồn kho.

Điểm nhấn trong chiến lược dài hạn là mục tiêu "20 by 50" là đạt 20 triệu TEU vào năm 2050. Trước đây, mốc mục tiêu của POLB là năm 2035, song theo ông Hacegaba, đã đến lúc "đặt lại vạch đích" và hướng tầm nhìn xa hơn.

Đẩy mạnh kết nối đường sắt nội địa

Trong chiến lược tương lai, đơn vị ưu tiên tăng cường chuỗi cung ứng và kết nối đường sắt nội địa. Dự án nổi bật là trung tâm hỗ trợ vận tải đường sắt tại bến Pier B, thuộc chương trình "Americas Green Gateway" với tổng vốn đầu tư 1,8 tỷ USD.

Khi hoàn thành, dự án sẽ nâng năng lực vận chuyển container bằng đường sắt của POLB từ 1,5 triệu TEU lên khoảng 4,7 triệu TEU mỗi năm. Cảng cũng đang mở rộng hợp tác với các hãng đường sắt hạng một nhằm rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa sâu vào nội địa Mỹ.

Hướng tới cảng không phát thải

Song song với tăng trưởng sản lượng, Long Beach đặt mục tiêu trở thành cảng không phát thải đầu tiên trên thế giới. Nỗ lực này tiếp nối chính sách "Green Port" được triển khai từ năm 2005.

Các sáng kiến gồm chương trình Clean Lanes ưu tiên xe tải thân thiện môi trường, hành lang vận tải xanh cho xe tải và kế hoạch loại bỏ phát thải từ vận tải đường bộ trong thập kỷ tới. Đơn vị cũng đang xây dựng bến Outer Harbor Terminal dài hơn 1.000 m để tiếp nhận tàu container cỡ lớn, đồng thời nghiên cứu phát triển "Metro Express Terminal" - được kỳ vọng là cảng container không phát thải đầu tiên, với công suất 1,8 triệu teu mỗi năm.

Thúc đẩy số hóa

Số hóa là trụ cột quan trọng khác trong chiến lược phát triển. POLB sẽ triển khai hệ thống quản lý mới mang tên Cargo Nav, kết hợp hệ thống đặt lịch xe tải thống nhất, giúp tối ưu luồng vận chuyển, giảm ùn tắc và cắt giảm khí thải.

Kết thúc bài phát biểu, ông Hacegaba nhấn mạnh: "Chúng tôi dẫn dắt bằng tầm nhìn và truyền cảm hứng bằng hành động, với khát vọng tạo ra tác động lớn hơn cho chuỗi cung ứng và nền kinh tế".

Ánh Dương (theo Long Beach Post News)