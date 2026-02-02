Cảng Klaipėda lập kỷ lục khai thác nhờ mảng container

LithuaniaCảng Klaipėda ghi nhận năm khai thác kỷ lục trong 2025, với tổng sản lượng hàng hóa đạt 39 triệu tấn, nhờ tăng trưởng mạnh ở container, LNG và hàng ro-ro.

Theo báo cáo, sản lượng container là động lực tăng trưởng chính khi tăng 29% so với cùng kỳ, đạt 13 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay của cảng. Tính theo đơn vị container tiêu chuẩn, thông lượng đạt 1,3 triệu TEU, cao hơn 29% so với kỷ lục thiết lập năm 2024.

Đại diện cảng Klaipėda cho biết, tăng trưởng container chủ yếu đến từ tỷ trọng trung chuyển ngày càng lớn, được hỗ trợ bởi việc nạo vét sâu luồng hàng hải và khai thác hiệu quả hạ tầng cảng đã được đầu tư đồng bộ. Thời gian tới, cảng dự kiến tiếp tục rót vốn cho dự án mở rộng thêm 100 ha.

Cảng Klaipėda. Ảnh: Cảng Klaipėda

Đáng chú ý, tổng sản lượng vẫn tăng mạnh dù số lượt tàu cập cảng giảm 3%, phản ánh xu hướng gia tăng kích thước tàu trung bình.

Khối lượng LNG qua cảng đạt 2,4 triệu tấn, tăng 19% so với năm 2024. Cảng cho biết mức tăng này một phần do năm trước tàu FSRU Independence phải bảo dưỡng định kỳ trong một tháng, song xu hướng tăng trưởng vẫn tích cực so với mức 2,35 triệu tấn của năm 2023.

Hàng ro-ro (hàng hóa được đưa lên và đưa xuống tàu bằng cách tự di chuyển trên bánh xe, thay vì cẩu xếp như container) cũng ghi nhận kết quả khả quan, tăng 6% lên 6,5 triệu tấn, trong đó số lượng phương tiện vận chuyển bằng phà đạt kỷ lục mới. Năm 2025, cảng Klaipėda xử lý 353.759 phương tiện, cao hơn kỷ lục năm 2021 khoảng 10.500 xe. Kết quả này đến từ việc TT-Line mở tuyến cuối tuần trực tiếp mới và DFDS tăng tần suất tuyến Klaipėda - Karlshamn, đồng thời bổ sung kết nối tới Trelleborg và Travemünde.

Tuy nhiên, một số nhóm hàng ghi nhận sụt giảm. Sản phẩm lâm nghiệp giảm 18,3%, còn 606.000 tấn. Phế liệu kim loại giảm 11% xuống 1,2 triệu tấn, do chính sách hải quan của Mỹ và nhu cầu chậm lại từ thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Sản lượng ngũ cốc giảm 7% trong bối cảnh mùa vụ khó khăn, với mặt hàng này có tới 60-70% sản lượng phục vụ xuất khẩu.

Ông Algis Latakas, Tổng giám đốc Cơ quan Quản lý cảng biển quốc gia Klaipėda, đánh giá: "Năm 2025 thực sự là một năm thành công của cảng Klaipėda với 39 triệu tấn hàng hóa được thông qua. Song song với sản lượng, chúng tôi chú trọng đầu tư, an ninh cảng, tiến bộ công nghệ và các giải pháp môi trường. Bảy kỷ lục mới cho thấy cảng đang chủ động tìm kiếm cơ hội tăng trưởng, bất chấp bối cảnh địa chính trị và các lệnh trừng phạt".

Trong kế hoạch dài hạn, cảng Klaipėda định hướng phát triển hạ tầng sản xuất và cung ứng hydro xanh, triển khai tàu thu gom chất thải chạy bằng hydro và cung cấp điện bờ cho tàu cập cảng nhằm giảm phát thải.

Klaipėda là cảng biển nước sâu của Lithuania, nằm bên bờ biển Baltic và đóng vai trò cửa ngõ hàng hải quan trọng của khu vực Đông Âu. Nhờ không bị đóng băng vào mùa đông, cảng duy trì hoạt động quanh năm, phục vụ vận chuyển container, hàng rời, hàng lỏng và ro-ro. Klaipėda kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt, đường bộ xuyên châu Âu, tạo thuận lợi cho trung chuyển hàng hóa từ Baltic sang Trung và Đông Âu. Những năm gần đây, cảng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, số hóa và phát triển logistics xanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh khu vực.

Ngọc Minh (theo Seatrade Maritime News)