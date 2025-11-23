Cảng Hamburg tăng trưởng nhờ sản lượng container

Cảng Hamburg ghi nhận sản lượng hàng hóa đạt 86,8 triệu tấn, tăng 3,4% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ mức tăng 8,4% ở mảng container, tương đương 6,3 triệu TEU, trong 9 tháng.

Theo đại diện cảng, thương mại container giữa Hamburg và Mỹ giảm mạnh do "biến động thương mại", khiến sản lượng tuyến này giảm 23,9% xuống còn 395.000 TEU. Tuy nhiên, sự sụt giảm này được bù đắp bởi tăng trưởng từ thị trường châu Á và châu Âu, lần lượt 11% và 14%. Riêng tuyến với Trung Quốc đạt 1,8 triệu TEU, tăng 7,9%, còn Malaysia tăng gần gấp đôi (89,8%) lên 273.000 TEU.

Cảng Hamburg. Ảnh: HHM

Ở các nhóm hàng khác, hiệu suất thấp hơn so với năm 2024. Hàng rời đạt 24,6 triệu tấn, giảm 0,8%, dù quý III ghi nhận tăng trưởng 9,4% nhờ nhập khẩu than và quặng tăng lần lượt 16,4% và 3,8%. Hàng nông sản giảm 10,3% xuống 4,2 triệu tấn; hàng break bulk giảm 7,4% xuống 0,8 triệu tấn. Ngược lại, hàng lỏng tăng 7,4%, đạt 7 triệu tấn.

Từ tháng 7 đến tháng 9, sản lượng container được hỗ trợ bởi các dịch vụ tàu tuyến mới đến Nam Âu, Địa Trung Hải và Nam Mỹ. Hoạt động trung chuyển tiếp tục duy trì đà tăng mạnh, đạt 2,4 triệu TEU, tăng 22,5% so với cùng kỳ.

Sản lượng vận tải đường sắt tại cảng duy trì ở mức cao tương đương năm 2024, chỉ giảm nhẹ 0,5% xuống 2 triệu TEU. Cảng cho biết nhu cầu sử dụng tàu chở container đường sắt vẫn ở mức cao.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)