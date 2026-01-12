Cảng Galveston sẽ hoàn tất nâng cấp tổ hợp hàng hóa trong 2026

MỹCảng Galveston, bang Texas dự kiến hoàn thành loạt dự án nâng cấp hạ tầng quan trọng tại tổ hợp hàng hóa West Port Cargo Complex trong năm nay, với tổng vốn đầu tư 106 triệu USD.

Theo Cảng vụ Galveston, đây là khoản đầu tư nâng cấp hạ tầng bến bãi ven biển lớn nhất trong nhiều thập kỷ, được triển khai ngay sau khi cảng đưa vào vận hành nhà ga du lịch đường biển thứ tư vào cuối năm 2025. Hiện mỗi năm, cảng xử lý hơn 3 triệu tấn hàng tổng hợp và hàng rời, bao gồm hàng Ro-Ro và các cấu kiện tua-bin điện gió.

Bến tàu số 38/39 (trong hình) sẽ được lấp đầy để mở rộng khu vực tập kết hàng hóa tại Khu phức hợp hàng hóa cảng Tây Galveston. Ảnh: Port of Galveston

Dự án đang triển khai nhằm mở rộng diện tích khai thác hàng hóa và kéo dài cầu bến, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế khu vực. Tại cầu cảng 38/39, đơn vị thi công đã xây dựng công trình chắn để khép kín một luồng nước cũ, sau đó sử dụng vật liệu nạo vét để lấp đầy khu vực này trong năm 2026, tạo thêm mặt bằng tập kết hàng và hình thành một bến mới.

Song song, dự án đóng luồng và mở rộng cầu cảng tại khu vực 40/41 dự kiến hoàn thành giữa năm 2026. Khi hoàn tất, các hạng mục sẽ tạo thành tuyến cầu bến liên tục dài 437 m, đủ khả năng tiếp nhận tàu có mớn nước (độ sâu phần thân tàu chìm dưới mặt nước, tính từ mặt nước đến điểm thấp nhất của đáy tàu) 14 m từ nửa cuối năm 2026.

Ở khu vực hậu cần trên bờ, cảng đã cải tạo lại khoảng 2 ha tại cầu cảng 41 nhằm khắc phục tình trạng bê tông xuống cấp. Một tháp chứa ngũ cốc đã ngừng hoạt động cũng được tháo dỡ để giải phóng thêm quỹ đất, dự kiến hoàn tất san lấp và sẵn sàng phục vụ khai thác hàng hóa trong vòng một năm tới.

Các hạng mục xây dựng được triển khai theo từng giai đoạn từ năm 2024, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của bang kết hợp với ngân sách tự có của cảng, trong đó phần lớn đến từ doanh thu du lịch tàu biển.

Lãnh đạo Cảng Galveston cho biết, các dự án này giúp cảng đa dạng hóa nguồn thu và phát triển mảng hàng hóa đúng với tiềm năng, bên cạnh hoạt động du lịch đường biển đang tăng trưởng mạnh.

Ngọc Minh (theo Baird Maritime)