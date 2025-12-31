Cảng container lớn nhất Manila lần đầu xử lý 3 triệu TEU

PhilippinesBến cảng container quốc tế Manila (MICT), cảng chủ lực của Tập đoàn ICTSI, lần đầu đạt sản lượng 3 triệu TEU trong năm 2025, đánh dấu kỷ lục khai thác mới.

Container thứ 3 triệu được xử lý ngày 22/12, khi MICT phục vụ tàu Ever Bliss do Evergreen Marine khai thác, chở hàng cho Tập đoàn Universal Robina.

Ông Christian Lozano, Tổng giám đốc điều hành MICT, cho biết kết quả này phản ánh nỗ lực nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng công suất của cảng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. "Việc xử lý 3 triệu TEU cho thấy MICT đã theo kịp đà tăng trưởng của thị trường thông qua cải tiến hoạt động và đầu tư mở rộng liên tục", ông nói.

MICT lần đầu đạt sản lượng 3 triệu TEU trong năm 2025. Ảnh: ICTSI

Theo ông Lozano, trong mùa cao điểm, cảng vẫn duy trì được chất lượng dịch vụ dù khối lượng hàng hóa tăng mạnh, thể hiện năng lực khai thác ở mức cao.

Trong năm qua, MICT đã đầu tư đáng kể vào trang thiết bị và hạ tầng, bao gồm triển khai hệ thống cẩu RTG hybrid, bổ sung đầu kéo trong cảng nhằm tăng năng suất, đồng thời thử nghiệm xe đầu kéo chạy điện trong chương trình hiện đại hóa.

Hiện, công trình xây dựng bến số 8 của cảng đang được triển khai, với cầu cảng dài 300 m và khu bãi - cầu cảng rộng 12 ha. Trong đó, 6,5 ha đã đưa vào khai thác. Bến mới được thiết kế với độ sâu 15 m, có khả năng tiếp nhận tàu container sức chở 18.000 TEU. Ba cẩu bờ (cần cẩu đặt dọc cầu cảng) dự kiến bàn giao vào năm 2027.

Sau khi hoàn thành mở rộng, công suất khai thác hàng năm của MICT dự kiến tăng lên 3,5 triệu TEU.

"Ưu tiên của chúng tôi là duy trì dịch vụ ổn định, hiệu quả và đảm bảo dòng chảy hàng hóa thông suốt khi sản lượng tiếp tục tăng", ông Lozano nói thêm.

MICT hiện xử lý khoảng 70% tổng sản lượng container qua cảng Manila và là cảng container lớn nhất, nhộn nhịp nhất Philippines, đóng vai trò cửa ngõ chính cho hàng hóa xuất nhập khẩu của quốc gia này.

Thế Đan (theo Seatrade Maritime News)