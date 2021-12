Căng cơ lâu ngày có dẫn đến bệnh lý xương khớp?

Căng cơ lâu ngày nếu không điều trị đúng cách sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống.

Tôi bị đau cơ, căng cơ ở vùng lưng, mông. Căng cơ, đau cơ lâu ngày thì có bị đau xương khớp không? Tôi nên tập gì để cơ khỏe và dẻo dai. (Khánh Nguyên)

Trả lời:

Căng cơ, đau cơ là vấn đề hay gặp. Khối cơ của mỗi người thường vận động căng và nhả cơ. Căng cơ nghĩa là khối cơ có sự co cơ nhưng nhả cơ không hết. Cơ luôn ở trạng thái co, tình trạng này khiến bạn đau, khó chịu. Nếu tình trạng căng cơ xảy ra lâu ngày thì các hệ thống xương sống lưng, cùng cụt sẽ bị níu về một bên gây ảnh hưởng đến cột sống.

Khi cột sống bị vẹo hoặc chịu ảnh hưởng lâu ngày sẽ tác động làm tình trạng đau cơ tăng lên mỗi ngày và gây ra co rút. Để xử lý trường hợp này, bác sĩ phải xác định khối cơ nào bị co rút và đang ở mức độ căn cơ như thế nào cần phải thăm khám và đánh giá phù hợp. Có rất nhiều bài tập hỗ trợ kéo giãn gân cơ, do vậy, bạn nên thăm khám sớm để có chỉ định và lựa chọn bài tập phù hợp.

Ths.Bs Nguyễn Thụy Song Hà

Giám đốc chuyên môn Y học - Thể thao vận động tại Nutrihome