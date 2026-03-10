Cẳng chân biến dạng sau mũi tiêm filler 'nắn thẳng'

Hà NộiTự ti với đôi chân cong, cô gái 29 tuổi tiêm filler với mong muốn nắn thẳng chân, song bị biến chứng khiến cẳng chân cô biến dạng.

Ngày 10/3, bác sĩ Hoàng Hồng Mạnh, Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân trên với nhiều khối sưng tấy nghiêm trọng ở chi dưới. Bác sĩ chẩn đoán cô mắc viêm mô bào do vi khuẩn xâm nhập qua vết tiêm thiếu vô trùng. Hiện êkíp đã điều trị giúp sức khỏe người bệnh dần ổn định.

"Đây là hậu quả của một chỉ định phản khoa học cùng sự chủ quan trước các dịch vụ thẩm mỹ 'dạo' không được kiểm soát", bác sĩ Mạnh nói, thêm rằng nhiều người lầm tưởng filler có thể "nắn chỉnh" hình dạng chân cong, song đây hoàn toàn sai về mặt y khoa.

Ông Mạnh giải thích cấu trúc xương chày, xương mác cùng hệ thống cơ gân quyết định trục cẳng chân cong hay thẳng. Ngành thẩm mỹ chỉ dùng filler để bù đắp thể tích mô mềm ở những vùng nhỏ như rãnh nhăn, thái dương hay cằm. Hành động bơm lượng lớn chất này vào bắp chân không những không làm thẳng xương mà trái lại còn chèn ép mạch máu và dây thần kinh.

Bệnh nhân gặp biến chứng sau tiêm filler nắn thẳng chân. Ảnh: Diệu Hiền

Cẳng chân chứa hệ thống giải phẫu phức tạp gồm động mạch chày trước, chày sau và mạng lưới thần kinh ngoại vi. Chất làm đầy chèn ép khoang hoặc lọt vào lòng mạch sẽ làm gián đoạn quá trình tưới máu, gây thiếu máu cục bộ. Hệ quả là mô mềm và da hoại tử nhanh chóng. Thậm chí, nạn nhân có nguy cơ mắc viêm cân cơ hoại tử, buộc bác sĩ phải cắt cụt chi để giữ lại tính mạng nếu bỏ lỡ thời điểm can thiệp bằng kháng sinh mạnh.

Bên cạnh đó, môi trường gia đình luôn rình rập nhiều vi khuẩn nguy hiểm như tụ cầu vàng, liên cầu nhóm A. Chúng sẵn sàng tấn công vết thương hở, gây áp xe, viêm mô bào lan tỏa hoặc nhiễm trùng huyết. Đáng lo ngại hơn, các dịch vụ thẩm mỹ "dạo" luôn thiếu vắng thiết bị y tế và thuốc chống sốc. Phản vệ xảy ra sẽ làm nạn nhân ngừng tuần hoàn chỉ trong vài phút trước khi xe cấp cứu kịp tới.

Bác sĩ Mạnh khuyên người dân kiên quyết từ chối các dịch vụ thẩm mỹ tại nhà. Khách hàng chỉ nên giao phó sức khỏe cho các cơ sở y tế do cơ quan chức năng cấp phép, đảm bảo điều kiện vô khuẩn cùng đội ngũ chuyên môn cao. Người mang tiền sử dị ứng, khó thở, nổi mẩn cần chủ động thông báo để bác sĩ thăm khám kỹ trước khi thực hiện bất kỳ thủ thuật xâm lấn nào. Ngay khi vùng tiêm xuất hiện dấu hiệu sưng đau, đỏ nóng, người bệnh phải lập tức đến cơ sở chuyên khoa để bác sĩ cứu chữa trong "thời gian vàng".