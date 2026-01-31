TP HCM phê duyệt dự án cảng Cái Mép Hạ hơn 50.000 tỷ đồng

Dự án cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, quy mô 351 ha, có thể đón tàu biển lớn nhất thế giới.

Theo quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư do UBND TP HCM ban hành ngày 30/1, dự án Cảng Cái Mép Hạ có ba nhà đầu tư gồm Tập đoàn Geleximco, Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC Corp) và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC).

Tàu container vào khu cảng Cái Mép - Thị Vải. Ảnh: Trường Hà

Cảng Cái Mép Hạ có tổng diện tích sử dụng đất 351,2 ha, trong đó khu cảng container rộng 229,4 ha, gồm khoảng 121 ha lấn biển. Dự án đầu tư hệ thống bến cảng dài tổng cộng 7,5 km, có khả năng tiếp nhận tàu container trọng tải đến 250.000 DWT (tương đương 24.000 TEU), cùng tàu cỡ trung và sà lan phục vụ vận tải ven biển, thủy nội địa; khu neo đậu tàu rộng hơn 121 ha.

Công trình được bố trí đồng bộ bãi container, hệ thống kho hàng (kho lạnh, kho mát, kho CFS), khu chiếu xạ cùng các hạng mục phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật, với công suất thiết kế 10,8 triệu TEU mỗi năm.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 50.820 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm. Giai đoạn một dự kiến đưa cảng vào khai thác từ quý IV/2028; toàn bộ dự án hoàn thành vào năm 2045.

UBND TP HCM yêu cầu nhà đầu tư phối hợp các cơ quan chức năng rà soát diện tích khoảng 85,5 ha đất rừng phòng hộ, thực hiện đầy đủ thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định, đồng thời bảo đảm không ảnh hưởng đến các công trình quốc phòng, an ninh khu vực.

Cảng Cái Mép Hạ được định hướng trở thành cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, phục vụ hàng hóa container xuất nhập khẩu các tuyến vận tải biển xa, góp phần phát triển logistics, tạo việc làm và tăng thu ngân sách cho vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Trường Hà