Cảng biển tạo lợi thế phát triển logistics tại Tân Phước

TP HCMPhường Tân Phước với nhiều lợi thế cảng biển, đang mở ra cơ hội trở thành trung tâm logistics hiện đại của khu vực.

Nằm dọc sông Thị Vải - tuyến giao thông thủy quan trọng Đông Nam Bộ, phường Tân Phước tập trung nhiều cảng biển và cảng thủy nội địa, trong đó nổi bật là cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải. Cảng là một trong những cụm cảng hiện đại nhất cả nước, có khả năng tiếp nhận tàu container 230.000 DWT, cho phép hàng hóa đi thẳng sang Mỹ, châu Âu, châu Phi mà không cần trung chuyển, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian.

Tàu container cập khu cảng Cái Mép - Thị Vải ở phường Tân Phước. Ảnh: Hà Nguyễn

Vài năm qua, Cái Mép - Thị Vải đã hình thành hàng chục tuyến vận tải biển quốc tế. Sự kết nối này giúp khẳng định vai trò của Tân Phước trên bản đồ logistics toàn cầu, đồng thời gia tăng sức hút đầu tư, mở ra nhiều việc làm cho người lao động địa phương.

Ngoài lợi thế cảng biển, phường còn kết nối thuận tiện với hệ thống giao thông huyết mạch như Quốc lộ 51, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, Vành đai 4 và cầu Phước An. Khoảng cách hơn 40 km đến sân bay quốc tế Long Thành cũng giúp phường thuận lợi phát triển vận tải đa phương thức, phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Phường cũng tập trung nhiều khu công nghiệp quy mô lớn như Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 2, Cái Mép. Sự kết hợp giữa cảng biển và khu công nghiệp tạo nền tảng phát triển dịch vụ logistics, từ kho bãi, phân phối đến trung chuyển hàng hóa. Điều này tạo động lực để các doanh nghiệp phụ trợ, dịch vụ thương mại mở rộng, tăng nguồn thu ngân sách và tạo việc làm ổn định.

Song song phát triển kinh tế, Tân Phước định hướng xây dựng đô thị thông minh. Dự án Trung tâm điều hành thông minh (IOC) đang được triển khai nhằm quản lý đô thị bằng công nghệ số, nâng cao chất lượng dịch vụ công, phục vụ người dân tốt hơn. Hạ tầng hiện đại không chỉ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh, mà góp phần cải thiện đời sống, tạo diện mạo mới cho địa phương.

Theo quy hoạch, Tân Phước sẽ trở thành trung tâm khu kinh tế biển và trung chuyển quốc tế, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của TP HCM đến năm 2045. Khu thương mại tự do (FTZ) Cái Mép Hạ cũng đang được nghiên cứu, kỳ vọng tạo cú hích thương mại, thu hút đầu tư và tăng sức cạnh tranh.

Ông Huỳnh Trung Sơn, Chủ tịch UBND phường Tân Phước, cho biết địa phương có lợi thế kết nối trực tiếp với các khu công nghiệp lớn, cảng Cái Mép - Thị Vải và những trục giao thông chiến lược. Nền tảng này tạo thuận lợi để phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ trong giai đoạn tới, hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics quốc tế của TP HCM.

Những bước đi về hạ tầng cảng biển, khu công nghiệp và đô thị thông minh đang mở ra triển vọng rõ nét cho Tân Phước. Với vị trí, tiềm năng và quyết tâm của chính quyền cùng người dân, phường được kỳ vọng sớm trở thành trung tâm logistics, công nghiệp, thương mại của thành phố, góp phần thúc đẩy kinh tế vùng trọng điểm phía Nam.

Ngọc Minh