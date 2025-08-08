Cảng biển lớn nhất Mexico tăng 14% sản lượng container

Lazaro Cardenas - cảng biển lớn nhất Mexico và một trong những cảng trọng điểm tại vành đai Thái Bình Dương tăng trưởng khả quan trong hoạt động container và vận chuyển ôtô nửa đầu năm.

Theo báo cáo vừa công bố, sản lượng container qua cảng đạt 1,27 triệu TEU, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, hàng nhập khẩu chiếm 29%, xuất khẩu 30% và trung chuyển chiếm tỷ trọng lớn nhất với 41%. Về phương thức vận chuyển, 75% lượng hàng được luân chuyển bằng đường bộ và 25% bằng đường sắt, cho thấy năng lực khai thác hạ tầng đa phương thức của cảng.

Trong lĩnh vực logistics ôtô, cảng tiếp nhận và xuất đi 339.091 xe trong 6 tháng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2024. Trong số này, xe nhập khẩu chiếm 72% và xe xuất khẩu chiếm 28%. Các thương hiệu lớn như General Motors, Toyota, Mazda, BYD và KIA tiếp tục là khách hàng chủ lực.

Đáng chú ý, ba doanh nghiệp mới đã gia nhập hệ sinh thái logistics của cảng bao gồm: Hongqi, Sunwin (chuyên xe buýt) và Xiaomi (tập trung vào xe điện), với tổng cộng hơn 1.900 xe được nhập khẩu.

Tổng sản lượng hàng hóa qua cảng đạt 13,4 triệu tấn trong nửa đầu năm. Kết quả tích cực này cho thấy năng lực vận hành của Cảng Lazaro Cardenas trong việc đáp ứng nhu cầu thương mại quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của cảng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực và quốc gia.

