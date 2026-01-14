Càng bất an, 'chuyện ấy' càng thăng hoa

Nhiều người lầm tưởng tình dục cuồng nhiệt là dấu hiệu của hạnh phúc, song thực tế đây có thể là cơ chế phòng vệ của những người luôn lo sợ bị bỏ rơi.

Tiến sĩ Anna Svetchnikov, nhà trị liệu hôn nhân và gia đình tại Mỹ, chỉ ra một nghịch lý phổ biến: Nhiều cặp đôi khẳng định đời sống chăn gối rất nồng nhiệt, nhưng sâu thẳm bên trong, họ luôn sống trong lo âu và bất an về mối quan hệ.

Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Quốc tế về Môi trường và Sức khỏe Cộng đồng tháng 5/2025 cũng xác nhận thực tế này. Theo đó, sự thỏa mãn tình dục đôi khi không bắt nguồn từ cảm giác an toàn, mà được thúc đẩy bởi chính sự bất ổn cảm xúc.

Ảnh minh họa: Corbis

Chiếc phao cứu sinh trong phòng ngủ

Khảo sát trên hơn 300 phụ nữ cho thấy, những người có kiểu "gắn bó lo âu" (anxious attachment) thường ghi nhận mức độ hưng phấn và thỏa mãn tình dục cao hơn hẳn nhóm có tâm lý ổn định.

Với nhóm người nhạy cảm, luôn thường trực nỗi sợ bị đối phương lạnh nhạt, tình dục trở thành công cụ điều chỉnh cảm xúc hơn là sự thăng hoa thuần túy. Khi cảm thấy kết nối tình cảm lỏng lẻo, sự thân mật thể xác là cách nhanh nhất để họ khôi phục cảm giác "được thuộc về".

Lúc này, ham muốn tăng cao không hẳn vì khoái cảm, mà vì tình dục đang phải gánh vác một chức năng tâm lý nặng nề: tìm kiếm bằng chứng xác nhận mối quan hệ vẫn còn nguyên vẹn. Họ dùng sự mãnh liệt trên giường để xoa dịu nỗi sợ bị bỏ rơi.

Phân biệt "Mãnh liệt" và "Thân mật"

Theo tiến sĩ Svetchnikov, chúng ta thường nhầm lẫn giữa sự kịch tính (drama) và sự thân mật thực sự (intimacy). Bà phân tích hai trạng thái khác biệt:

Với người gắn bó lo âu, tình dục thường mang tính chiếm hữu, bùng nổ nhưng mong manh. Nó phụ thuộc vào việc duy trì cường độ cao liên tục để khỏa lấp khoảng trống của lòng tin. Nếu thiếu đi liều thuốc này, họ dễ rơi vào hoảng loạn.

Ngược lại, với người có gắn bó an toàn, sự thân mật diễn ra nhẹ nhàng và ổn định. Tình dục với họ rất quan trọng nhưng không phải là "điều kiện sống còn" để định nghĩa giá trị bản thân. Một lời từ chối ân ái tạm thời từ đối phương (do mệt mỏi, bận rộn) sẽ không khiến họ suy diễn rằng mình đang bị chán ghét hay vứt bỏ.

Hiểu được sự khác biệt này là chìa khóa để mỗi người tự giải mã ham muốn của chính mình. Sự thăng hoa chỉ thực sự bền vững khi được xây dựng trên nền tảng của sự bình yên nội tại, thay vì là liều thuốc giảm đau cho những bất ổn tâm lý kéo dài.

Nhật Minh (Theo Psychology Today)