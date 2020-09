Cảng 10.000 tỷ đồng tại Long An đi vào hoạt động

Cảng Quốc tế Long An với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng đã hoạt động giai đoạn 1 và khởi công giai đoạn 2 vào sáng 26/9.

Tọa lạc tại huyện Cần Giuộc, Cảng Quốc tế Long An nằm trên luồng sông Soài Rạp, mé phải thượng nguồn sông Đồng Nai, cách cửa biển Đông 20 km đường sông, và cách trung tâm TP HCM 38-40 km theo Quốc lộ 50.

Cảng có tổng diện tích 147 ha, chiều dài thủy diện 2,6 km, được Đồng Tâm Group đầu tư xây dựng thành 3 giai đoạn, gồm 7 cầu cảng, 7 bến sà lan có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 70.000 DWT. Cùng với đó là các công trình phụ trợ như hệ thống nhà kho, kho ngoại quan, bãi container ...

Hiện giai đoạn 1 của cảng đã hoàn thành, với 3 cầu cảng dài 630 m. Tính đến cuối năm 2019, trong quá trình vừa xây dựng vừa khai thác, cảng đã đón gần 1.000 chuyến tàu trong và ngoài nước, đạt gần một triệu tấn hàng hóa xuất nhập. Cảng này cũng đã nhiều tàu tải trọng 50.000 DWT.

Một góc Cảng Quốc tế Long An sáng ngày 26/9. Ảnh: Viễn Thông

Giai đoạn II của dự án sẽ xây dựng cầu cảng số 6 và số 7, đón được tàu có trọng tải lên đến 70.000 DWT. Song song đó, chủ đầu tư cho biết sẽ tiếp tục xây dựng cầu cảng số 4, số 5 trong năm nay và mục tiêu là sớm đưa vào khai thác vào năm 2021.

Các cầu cảng số 8 và 9 cũng đang được xúc tiến mở rộng quy mô để đón tàu có trọng tải đến 100.000 DWT, nâng tổng chiều dài liên tục của hệ thống cầu cảng lên 2.368 m, trở thành một trong những cầu cảng quốc tế có chiều dài bờ cảng lớn nhất Việt Nam, với công suất hàng hóa thông quan đạt khoảng 80 triệu tấn mỗi năm.

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch tỉnh Long An đánh giá việc đưa vào hoạt động Cảng Quốc tế Long An có vai trò quan trọng với kinh tế địa phương, "nhằm chuẩn bị cơ sở hạ tầng để tăng cường cơ hội thu hút đầu tư dòng vốn FDI chất lượng cao vào Long An thời hậu Covid-19".

Từ năm 1997 đến nay, Long An có khoảng 12.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 315.000 tỷ đồng. Tỉnh này có gần 2.000 dự án đầu tư trong nước được cấp phép, với tổng vốn đăng ký hơn 320.000 tỷ đồng; 1.059 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 6,5 tỷ USD.

Long An có 32 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch các dự án khu công nghiệp của Việt Nam. Trong đó, 16 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động có tỷ lệ lấp đầy 87%. Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Đồng Tâm Group, đánh giá Cảng Quốc tế Long An là tiền đề thúc đẩy sự phát triển của các khu - cụm công nghiệp, góp phần phát triển kinh tế khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời giảm ách tắc giao thông đường bộ, giảm chi phí vận tải, logistics. Ông cho biết sẽ tiếp tục đầu tư thêm tại tỉnh này trong thời gian tới.

Viễn Thông