Canelo nhận hơn 128 triệu USD khi đấu Crawford

MỹCanelo Alvarez nhận mức thù lao kỷ lục cho một VĐV Mexico, khi đánh thống nhất các đai hạng siêu trung với Terence Crawford tại Las Vegas hôm nay.

*Trận đấu diễn ra lúc 8h Chủ nhật 14/9, giờ Hà Nội.

Theo tiết lộ của Turki Alalshikh - Chủ tịch Cơ quan Giải trí Tổng hợp Arab Saudi, con số thực tế còn vượt mốc 100 triệu bảng (hơn 128 triệu USD). Ông chính là người đứng sau việc đưa trận "siêu quyền Anh" này thành hiện thực, đồng thời lôi kéo Chủ tịch UFC Dana White tham gia tổ chức và ký kết hợp đồng phát sóng toàn cầu với Netflix.

Canelo Alvarez khoe các đai hạng siêu trung trong buổi họp báo ngày 11/9. Ảnh: Netflix

Trận Canelo - Crawford là cuộc thượng đài thứ hai trong hợp đồng ba trận mà Alalshikh ký với Canelo. Ở trận đầu tiên hồi tháng 5/2025, võ sĩ người Mexico thắng điểm William Scull để trở thành nhà vô địch tuyệt đối hạng cân siêu trung (super middleweight).

Đối thủ của Canelo, Terence Crawford chỉ được đảm bảo khoảng 10 triệu USD. Tổng thu nhập lên khoảng 11-12,5 triệu USD, nếu tính cả bản quyền truyền hình và tài trợ. Sự chênh lệch gấp 10 lần này phản ánh vị thế thương mại khác biệt giữa hai võ sĩ.

Canelo Alvarez (trái) chạm mặt Terence Crawford trong buổi họp báo ngày 11/9. Ảnh: AP

Canelo hiện là gương mặt đình đám bậc nhất của quyền Anh thế giới, luôn nằm trong nhóm VĐV thể thao có thu nhập cao nhất toàn cầu. Với lượng người hâm mộ đông đảo ở Mexico, Mỹ Latinh và cộng đồng người gốc Mexico tại Mỹ, mọi trận đấu của anh đều gần như "cháy vé". Canelo cũng là cái tên bảo chứng doanh thu trên truyền hình trả tiền (PPV), từng đứng đầu bảng xếp hạng bán PPV nhiều năm liền.

Ngược lại, dù bất bại cả 41 trận nhà nghề và được đánh giá là một trong những tay đấm kỹ thuật nhất thập kỷ, Crawford lại không có sức hút thương mại tương xứng. Nhiều năm qua, tay đấm người Mỹ thường phàn nàn bị xem nhẹ vì không được xếp hạng ngôi sao bán vé lớn.

Vì thế, Alvarez là tâm điểm, còn Crawford chỉ nhận phần nhỏ hơn nhiều trong miếng bánh doanh thu của trận thống nhất các đai hạng siêu trung tại sân vận động Allegiant, Las Vegas hôm nay 13/9.

Trong buổi họp báo ngày 11/9, Crawford tránh nói về thù lao, mà hướng dư luận vào sự nghiệp bất bại cùng ba hạng cân vô địch. "Mọi người vẫn nói tôi chưa gặp đối thủ xứng tầm. Thứ Bảy này, tất cả sẽ được thấy", anh tuyên bố.

Canelo cũng khẳng định tầm vóc của cuộc so găng này: "Đây là một trong những trận đấu lớn nhất sự nghiệp. Chiến thắng này chắc chắn sẽ nằm ở vị trí hàng đầu trong sự nghiệp của tôi".

Cả hai đều thừa nhận trận đấu không chỉ mang ý nghĩa danh dự cá nhân, mà còn có thể trở thành cột mốc quan trọng của quyền Anh thế giới. Crawford nhấn mạnh: "Những trận đấu kiểu này giúp quyền Anh phát triển, khi những người giỏi nhất đối đầu với nhau. Trận đấu này sẽ được ghi vào sử sách và chấm dứt mọi tranh cãi".

Hồng Duy (theo Daily Mail)