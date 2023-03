CanAm huy động 80 triệu USD cho dự án đưa Internet về nông thôn

MỹDự án EB-5 mới nhất của CanAm nằm trong chương trình triển khai băng thông rộng tốc độ cao tại 7 quận của Virginia.

CanAm Enterprises vừa thông báo huy động 80 triệu USD nhằm triển khai Dự án EB-5, hỗ trợ triển khai dịch vụ băng thông rộng cho người dân, doanh nghiệp và khách hàng tại khu vực nông thôn thuộc bảy quận của Virginia. Theo đó, đơn vị sẽ lắp đặt 1.200 dặm cáp quang FttH mới và đưa vào hoạt động mạng lưới băng thông rộng cho các hộ dân và doanh nghiệp chưa được tiếp cận Internet tốc độ cao.

"Dự án Nông thôn" của CanAm theo Đạo luật liêm chính và cải cách EB-5 năm 2022, cho phép các nhà đầu tư nhập cư EB-5 được ưu tiên thụ lý hồ sơ.

Đại diện địa phương, các nhà tài trợ, nhà đầu tư của dự án. Ảnh: CanAm

Tom Rosenfeld, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành CanAm Enterprises cho biết, để đưa dịch vụ đến những khu vực chưa có băng thông rộng đòi hỏi một khoản đầu tư lớn vào công tác triển khai kết nối cáp quang đến tận nhà, cần huy động cả hai nguồn tài lực công và tư.

"Dự án này sẽ kết hợp nguồn vốn tư nhân với nguồn vốn hỗ trợ công lớn từ các cấp chính quyền nhằm giúp đáp ứng lời kêu gọi trong chính sách công về internet băng thông rộng cho tất cả mọi người," Rosenfeld nói và kỳ vọng, việc truy cập băng thông rộng sẽ củng cố các mối quan hệ kinh tế, giáo dục, dịch vụ, góp phần cải thiện sức khỏe cộng đồng và công bằng xã hội.

Chương trình Internet băng thông rộng của APB đang nhận được hỗ trợ 301 triệu USD từ các khoản trợ cấp của tiểu bang và địa phương, cộng thêm 80 triệu USD từ Khoản vay EB-5 của CanAm và 195 triệu USD vốn chủ sở hữu.

All Points Broadband (APB) là nhà tài trợ cho toàn bộ dự án bao gồm Chương trình Triển khai cáp quang tăng tốc trị giá 576 triệu USD, kết nối Internet tốc độ cao tới 80.000 hộ dân và doanh nghiệp tại 19 quận của Virginia.

APB là công ty thuộc toàn quyền sở hữu của Searchlight Capital Partners, một công ty cổ phần chuyên đầu tư vào các lĩnh vực viễn thông và phương tiện truyền thông toàn cầu.

Theo Ủy ban Truyền thông Liên bang, hiện có khoảng 14,5 triệu người Mỹ vẫn chưa được truy cập Internet tại nhiều khu vực trên toàn quốc. Các nhà hoạch định chính sách công ở các cấp chính quyền đã ban hành chính sách hỗ trợ vốn nhằm khuyến khích đầu tư công, tư nhằm thu hẹp khoảng cách số. Khối thịnh vượng chung Virginia đã đi tiên phong và ưu tiên chiến dịch phủ mạng lưới băng thông rộng lên toàn bộ tiểu bang vào cuối 2030.

Trong hơn 35 năm, CanAm đã tài trợ cho 65 dự án, đồng thời huy động được hơn 3 tỷ USD nguồn vốn EB-5. Đến nay, các công ty hợp danh do Trung tâm Vùng CanAm quản lý đã hoàn vốn trên 2,19 tỷ USD nguồn vốn EB-5 của hơn 4,380 gia đình nhà đầu tư.

Danh mục đầu tư đa dạng của CanAm bao gồm: các dự án với các đối tác công và tư, trong đó nhiều đối tác đã chọn lựa CanAm để hợp tác trong nhiều dự án, gần đây nhất là nhà máy sản xuất hydro xanh tại Texas.

Chương trình nhà đầu tư nhập cư EB-5 thuộc phạm vi quản lý của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ. Chương trình mang đến cho các nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện cơ hội có được thị thực có điều kiện hoặc tạm thời trong hai năm, bằng cách đầu tư 800.000 USD vào các doanh nghiệp tại các Khu vực việc làm mục tiêu, tạo ra tối thiểu mười công việc toàn thời gian cho người lao động Mỹ.

CanAm điều hành 8 trung tâm vùng do Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ chỉ định tại Thành phố Philadelphia, Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, các vùng đô thị New York và New Jersey cũng như các tiểu bang California, Hawaii, Florida, Texas và Virginia.

Phong Vân