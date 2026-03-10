Canadian Wood triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nội thất gỗ

Canadian Wood giới thiệu nhiều bộ sưu tập phối hợp cùng các nhà sản xuất trong nước, đồng thời thúc đẩy kết nối ngành tại hai triển lãm Hawa Expo và Vifa Expo 2026, đầu tháng 3.

Trong suốt năm 2025, Canadian Wood Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các nhà sản xuất trong nước tiếp cận và ứng dụng hiệu quả các dòng gỗ mềm Canada. Nổi bật trong số đó là "Chương trình trải nghiệm gỗ Canada" - sáng kiến được triển khai liên tục, cho phép các nhà máy nội thất trực tiếp thử nghiệm các chủng loại gỗ mềm Canada ở điều kiện sản xuất thực tế. Đi kèm chương trình là sự hỗ trợ trực tiếp từ các chuyên gia của Canadian Wood từ quá trình gia công, xử lý cho đến khi hoàn thiện sản phẩm.

Các sản phẩm gỗ mềm Canada trưng bày tại sự kiện. Ảnh: Canadian Wood

Đơn vị cũng triển khai "Chương trình đa dạng sản phẩm - mở rộng thị trường" mà trong đó, Canadian Wood làm việc trực tiếp với các nhà máy, cung cấp gỗ Canada để thử nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình phát triển sản phẩm. Các bộ sưu tập nội thất hoàn thiện sau đó được trưng bày và bán tại Hawa Expo (4-7/3) và Vifa Expo (8-11/3).

Tại triển lãm, doanh nghiệp giới thiệu không gian trưng bày chuyên biệt với các sản phẩm nội thất sử dụng nhiều dòng gỗ mềm từ nhà sản xuất tại Việt Nam từ chương trình hợp tác.

Các sản phẩm nội thất từ gỗ mềm Canada. Ảnh: Canadian Wood

Ông Nguyễn Trọng Khang, CEO Công ty TNHH Nội thất Khang Vy cho biết thông qua tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật từ Canadian Wood, đơn vị đã có cơ hội thử nghiệm và ứng dụng các loại gỗ mềm Canada trong quá trình phát triển sản phẩm. Quá trình hợp tác này giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đặc tính vật liệu, tối ưu thiết kế và nâng cao hiệu quả sản xuất.

"Các sản phẩm được trưng bày tại triển lãm lần này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa đội ngũ kỹ thuật của hai bên", ông Khang khẳng định.

Ông Trần Thanh Vẹn, Giám đốc quốc gia Canadian Wood Việt Nam cho biết khi trực tiếp tham gia cùng các nhà máy trong quá trình sản xuất thực tế, đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng vật liệu mới hiệu quả hơn. "Từ đó, doanh nghiệp có thể phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường và tối ưu giá thành", ông Vẹn nói.

Cũng theo đơn vị, việc tiếp tục tham gia hai triển lãm khẳng định cam kết lâu dài trong việc đồng hành cùng ngành gỗ và nội thất Việt. Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại, đào tạo chuyên môn và kết nối doanh nghiệp, nhà cung cấp hướng tới việc hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước chuyển dịch từ mô hình gia công theo đơn đặt hàng (OEM) sang chủ động hơn trong thiết kế, tiêu chuẩn và định vị sản phẩm (ODM).

Người dùng tìm hiểu sản phẩm. Ảnh: Canadian Wood

Ngành gỗ và nội thất Việt Nam đang vươn lên trên bản đồ toàn cầu. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam lần đầu tiên vượt 17 tỷ USD. Trong đó, nhóm sản phẩm nội thất gỗ tiếp tục giữ vai trò chủ lực, chiếm khoảng 61% tổng kim ngạch.

Tuy nhiên, song hành với các cơ hội tăng trưởng, nhiều doanh nghiệp ngành gỗ và nội thất tại Việt Nam vẫn đang đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc. Không ít doanh nghiệp vẫn chủ yếu tập trung vào mô hình gia công theo đơn đặt hàng (OEM). Theo Canadian Wood, giữa bối cảnh cạnh tranh quốc tế khốc liệt, việc nâng cao năng lực phát triển sản phẩm, thiết kế và lựa chọn vật liệu đang trở thành yếu tố then chốt. Đây là nền tảng để các nhà sản xuất từng bước chuyển dịch sang mô hình tự nghiên cứu, thiết kế và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

