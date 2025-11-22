Canadian Wood giới thiệu giải pháp gỗ mềm bền vững tại VietnamWood 2025

Canadian Wood Việt Nam mang đến triển lãm VietnamWood 2025 đa dạng ứng dụng nội thất từ gỗ Canada, cho doanh nghiệp cái nhìn trực quan về vật liệu, xu hướng sản xuất gỗ chuẩn quốc tế.

Sự kiện là một trong những triển lãm quốc tế hàng đầu về máy móc, vật liệu và công nghệ trong ngành chế biến gỗ, diễn ra ngày 19-22/11 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Triển lãm có quy mô 13.500 m2, quy tụ hơn 320 doanh nghiệp từ 28 quốc gia, thu hút đông đảo các nhà sản xuất trong và ngoài nước, đơn vị thiết kế - xây dựng nội thất, nhà phân phối gỗ cùng các đơn vị cung ứng vật liệu.

Đơn vị mang đến không gian trưng bày nhiều ứng dụng nội thất từ gỗ Canada. Ảnh: Canadian Wood Việt Nam

Tại VietnamWood 2025, Canadian Wood Việt Nam giới thiệu không gian trưng bày với nhiều ứng dụng nội thất từ gỗ Canada, qua đó thể hiện chất lượng và tính linh hoạt của vật liệu trong các nhu cầu sản xuất khác nhau. Bảng màu gỗ được sắp xếp theo sắc độ từ sáng đến tối trở thành điểm nhấn, giúp khách tham quan dễ hình dung khả năng ứng dụng vào các phong cách thiết kế phù hợp xu hướng thị trường.

Hưởng ứng chủ đề về công nghiệp chế biến gỗ của triển lãm, doanh nghiệp tặng khách tham quan bảng màu chưa sơn phủ để họ tự trải nghiệm các loại bề mặt. Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật cũng có mặt tại gian hàng để tư vấn trực tiếp và giới thiệu chương trình Trải nghiệm gỗ Canada. Chương trình là sáng kiến cung cấp gỗ thử miễn phí và hỗ trợ kỹ thuật giúp nhà máy trong nước kiểm chứng vật liệu, tối ưu sản xuất và mở rộng nguồn cung ứng.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam và Báo cáo Xuất khẩu gỗ và nội thất Việt Nam 2024-2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 16,25 tỷ USD trong năm 2024, tăng 20% so với năm trước. Năm nay, ngành đặt mục tiêu nâng con số này lên 18 tỷ USD, chuyển dịch trọng tâm hướng tới tính bền vững, nguồn gốc hợp pháp và minh bạch của các sản phẩm gỗ.

Khách hàng tham quan gian hàng của doanh nghiệp. Ảnh: Canadian Wood Việt Nam

Đại diện Canadian Wood cho biết, việc sử dụng gỗ có chứng nhận từ các khu rừng được quản lý bền vững nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý ở Việt Nam, là chiến lược quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Do đó, các loại gỗ mềm Canada được chứng nhận bởi những tổ chức quốc tế uy tín, như Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) và Chương trình Chứng nhận Rừng (PEFC). Nhờ được chứng nhận các loại gỗ mềm Canada là nguồn vật liệu phù hợp cho doanh nghiệp Việt Nam, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng chuộng nội thất có nguồn gốc rõ ràng, thân thiện môi trường. Song song đó, Canadian Wood Việt Nam triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tư vấn phát triển thị trường để đồng hành cùng doanh nghiệp.

Trên cơ sở các tiêu chí bền vững và yêu cầu sản xuất, 5 loại gỗ mềm Canada được nhiều nhà máy trong nước lựa chọn nhờ đặc tính ứng dụng đa dạng và đáp ứng yêu cầu về hiệu suất của nhà sản xuất. Các loại gỗ bao gồm Độc cần bờ Tây (Western Hemlock), Linh Sam Douglas (Douglas-fir), Tuyết tùng đỏ bờ Tây (Western Red Cedar), Bách vàng (Yellow Cedar) và nhóm Vân sam - Thông - Linh sam (SPF). Mỗi dòng gỗ có thế mạnh riêng: Độc cần bờ tây linh hoạt trong nhiều ứng dụng, Linh Sam Douglas có cường độ chịu lực tốt, Tuyết tùng đỏ kháng mục và chống côn trùng, Bách vàng bền tự nhiên, trong khi SPF ổn định về kích thước. Những ưu điểm này mang đến cho nhà sản xuất Việt Nam các lựa chọn vật liệu phù hợp với nhiều dòng sản phẩm từ nội thất đến ứng dụng ngoài trời.

Đánh giá về sự kiện, ông Trần Thanh Vẹn, Giám đốc Quốc gia Canadian Wood Việt Nam, cho biết VietnamWood là cơ hội để doanh nghiệp trao đổi trực tiếp với các đối tác, nhà sản xuất, qua đó hiểu rõ hơn nhu cầu và xu hướng của thị trường. Ông nhận định gỗ Canada được đón nhận rộng rãi nhờ vừa đáp ứng yêu cầu bền vững, vừa có đặc tính kỹ thuật ổn định. Canadian Wood hướng đến hỗ trợ nhà máy tại Việt Nam ứng dụng hiệu quả nguồn vật liệu này nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành gỗ.

Thông qua các hoạt động tại triển lãm, Canadian Wood Việt Nam tiếp tục thúc đẩy trao đổi kiến thức và khuyến khích sử dụng vật liệu bền vững, đóng góp những bước tiến của ngành gỗ Việt Nam.

Hoàng Đan