Canada tiêu diệt con gấu xám cắn chết hai người

Giới chức Canada bắn hạ con gấu xám Bắc Mỹ đã tấn công và giết chết hai vợ chồng cùng chó cưng của họ ở Công viên Quốc gia Banff.

Cơ quan Công viên Canada đêm 30/9 thông báo nhận được tín hiệu báo động từ thiết bị GPS, cho thấy đã xảy ra một vụ gấu tấn công người ở Thung lũng sông Red Deer tại Công viên Quốc gia Banff, tỉnh bang Alberta.

Một nhóm cứu hộ đã di chuyển bằng đường bộ xuyên đêm đến hiện trường vì điều kiện thời tiết khi đó không cho phép sử dụng trực thăng. Khi đội này đến nơi, họ phát hiện hai nạn nhân là vợ chồng đã chết, còn con gấu tấn công họ tiếp tục có hành vi hung hãn.

Để đảm bảo an toàn công cộng, nhân viên Cơ quan Quản lý Công viên Canada phải tiêu diệt con vật tại chỗ. Khu vực xảy ra sự việc đã bị đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.

Một con gấu xám lớn ở Công viên Quốc gia Banff, tỉnh bang Alberta năm 2016. Ảnh: Cơ quan Công viên Canada

Theo Kim Titchener, người sáng lập tổ chức Bear Safety and More chuyên cung cấp khóa đào tạo hướng dẫn an toàn khi chạm mặt gấu, cho biết các vụ gấu tấn công gây chết người hiếm khi xảy ra.

"Nhiều người thích vào rừng chơi, nhưng tiếc là họ không được hướng dẫn về cách xử trí an toàn khi gặp gấu", bà nói, thêm rằng chỉ 14% vụ gấu xám tấn công người gây tử vong.

Số vụ chạm mặt gấu sẽ tăng lên trong mùa thu, khi chúng tích cực tìm kiếm thức ăn hơn trước thời gian ngủ đông.

Công viên Quốc gia Banff, nơi thu hút hơn 4 triệu du khách mỗi năm, là nơi sinh sống của cả gấu xám và gấu đen. Bà Titchener cho biết có khoảng 60 con gấu xám Bắc Mỹ ở khu vực này.

Huyền Lê (Theo Reuters, CBC)