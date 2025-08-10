Canada tham gia hạ trần giá dầu Nga

Canada tuyên bố sẽ hạ trần giá dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga xuống 47,6 USD mỗi thùng, bằng mức châu Âu áp đặt tháng trước.

Quyết định được Bộ Tài chính Canada thông báo hôm 9/8 và sẽ có hiệu lực trong vài tuần tới. Việc hạ trần giá dầu Nga từ 69 USD xuống 47,6 USD mỗi thùng được triển khai sau khi Liên minh châu Âu (EU) hôm 18/7 thông qua gói trừng phạt mới nhất lên Moskva, bao gồm biện pháp này.

Bộ trưởng Tài chính Canada Francois-Philippe Champagne cho biết đây là cách nhằm gia tăng áp lực kinh tế, hạn chế nguồn thu quan trọng mà Moskva dùng duy trì cuộc xung đột Ukraine.

Tàu chở dầu treo cờ Nga ở Marmara Ereglisi, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1/1/2022. Ảnh: Reuters

Dầu thô vận chuyển bằng đường biển của Nga lần đầu bị EU áp giá trần vào ngày 2/12/2022, sau cuộc xung đột nổ ra trước đó hơn 9 tháng. Sang 2023, phương thức trừng phạt này nhận được sự ủng hộ của G7, Australia và New Zealand, tạo thành một "Liên minh Giá trần".

Họ thống nhất áp đặt giá trần dầu thô Nga trong giao dịch quốc tế ở mức 60 USD mỗi thùng. Nó phần lớn chỉ mang tính biểu tượng vì hầu hết dầu thô nước này vốn được bán với giá thấp hơn. Nhưng quy định vẫn duy trì để áp dụng khi giá tăng.

Trong đợt hạ giá trần mới nhất, EU, Anh đã đồng ý áp dụng trước Canada tham gia. Quốc gia Bắc Mỹ này vẫn là thành viên của "Liên minh Giá trần" và dự định tuân thủ các điều chỉnh giá trong tương lai. Họ còn có thể lựa chọn đặt mức giá trần thấp hơn với các thành viên khác của Liên minh nếu muốn.

Canada là nước xuất khẩu dầu thô ròng, tức xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu. Họ cũng không nhập khẩu sản phẩm này từ Nga, với lệnh cấm ban hành từ ngày 10/3/2022 và hiện vẫn hiệu lực.

Phiên An (theo Reuters)