Canada sẽ tài trợ gần 59 triệu USD cho các dự án phát triển tại Việt Nam

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Randeep Sarai cho biết nước này sẽ tài trợ 58,6 triệu USD cho các dự án nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu tại Việt Nam.

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Randeep Sarai thăm Việt Nam ngày 6-8/1, nhằm khảo sát cơ hội hợp tác mới, đồng thời xác định những ưu tiên chung của hai nước về hợp tác phát triển và thương mại.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội ngày 8/1, ông Sarai công bố khoản tài trợ trị giá 81,28 triệu đôla Canada (58,6 triệu USD) cho các dự án phát triển tại Việt Nam, trên nhiều khía cạnh như thích ứng với biến đổi khí hậu, nông nghiệp, tư pháp, hỗ trợ phụ nữ.

"Những dự án này là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam và Canada", ông Sarai nói.

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada Randeep Sarai trong cuộc gặp gỡ báo chí tại Hà Nội ngày 8/1. Ảnh: Ngọc Ánh

Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Canada cho biết nước này đã tài trợ khoảng 1,9 tỷ đôla Canada (khoảng 1,3 tỷ USD) trong vòng 30 năm qua cho Việt Nam và rất ấn tượng với sự phát triển, thành công của Việt Nam thời gian qua.

Trong thời gian tới, các khoản hỗ trợ của Canada cho Việt Nam sẽ tập trung vào những mảng như công nghệ cao, hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tăng cường sự thích ứng của chuỗi cung ứng trong tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay.

"Chúng tôi hiểu rằng nếu Việt Nam phát triển tốt thì Canada cũng phát triển tốt", ông Sarai khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 6/1 tiếp ông Sarai, cho hay các dự án ODA Canada triển khai tại Việt Nam thời gian qua đã đem lại nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và Chiến lược phát triển quốc gia giai đoạn 2021-2030.

Thủ tướng đề nghị sớm nâng cấp quan hệ hai nước lên tầm cao mới, tiếp tục thúc đẩy phát triển và mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, đặc biệt là kết nối doanh nghiệp hai nước, đưa hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trở thành trụ cột chính trong quan hệ song phương.

Việt Nam cũng mong muốn hai bên thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như hợp tác về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh, năng lượng tái tạo, phát triển hạ tầng, logistics, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân.

Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 21/8/1973, xác lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào tháng 11/2017. Kim ngạch thương mại hai nước tính đến tháng 9/2025 đạt 6,35 tỷ USD. Việt Nam là một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Canada trong ASEAN và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Ngọc Ánh