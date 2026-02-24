Canada sắp viện trợ cho Cuba giữa khủng hoảng nhiên liệu

Chính phủ Canada thông báo đang chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ Cuba trong bối cảnh đảo quốc thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand ngày 23/2 cho biết nước này "đang chuẩn bị một gói viện trợ" cho Cuba, nhưng hiện chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về nội dung dự kiến.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Anand được đưa ra hai ngày sau khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Canada Charlotte MacLeod xác nhận nước này đang cân nhắc mọi phương án hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại Cuba giữa loạt biện pháp phong tỏa nhập khẩu dầu mỏ từ Mỹ.

Ngoại trưởng Canada Anita Anand phát biểu tại quốc hội ngày 23/2. Ảnh: AP

"Canada đang theo dõi kỹ lưỡng tình hình và quan ngại về nguy cơ khủng hoảng nhân đạo gia tăng trên đảo quốc. Trước các diễn biến hiện nay, Canada sẽ cân nhắc mọi phương án hỗ trợ. Canada có truyền thống lâu đời về hỗ trợ nhân đạo mang ý nghĩa sống còn cho Cuba, giúp vượt qua khủng hoảng cấp bách", MacLeod hôm 21/2 nói với CBC.

Mỹ từ tháng 1 đã chặn phần lớn nguồn cung dầu từ Venezuela và Mexico đến Cuba, khiến đảo quốc rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, dẫn đến cắt điện kéo dài và giá thực phẩm, vận tải tăng phi mã.

Liên Hợp Quốc cảnh báo nếu nhu cầu năng lượng của Cuba không được đáp ứng, một cuộc khủng hoảng nhân đạo có thể sớm xảy ra. Nhà kinh tế Ricardo Torres tại Đại học American ở Washington ước tính Cuba cần khoảng 90.000-100.000 thùng dầu mỗi ngày để duy trì các hoạt động kinh tế và xã hội.

Cuba phụ thuộc vào dầu nhập khẩu để vận hành các nhà máy nhiệt điện. Thiếu nhiên liệu là một trong những nguyên nhân khiến Cuba năm ngoái trải qua tình trạng mất điện diện rộng. Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã chỉ trích các động thái của Mỹ là "hành động gây hấn tàn nhẫn" nhằm vào Cuba và người dân nước này.

Bộ Năng lượng Cuba tuần qua cho biết nguồn sản xuất dầu nội địa đang đáp ứng khoảng 40% nhu cầu năng lượng trên cả nước. "Giữa hàng loạt lệnh phong tỏa nhằm cố gắng bóp nghẹt Cuba, chúng ta tiếp tục nỗ lực hướng tới chủ quyền năng lượng", cơ quan này khẳng định.

Bên trong Bệnh viện phụ sản Ramon Gonzalez tại thủ đô Havana, Cuba, ngày 20/2. Ảnh: AP

Cuộc khủng hoảng năng lượng đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của Canada, nước nắm giữ lượng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) cao thứ hai tại Cuba, tập trung chủ yếu vào khai khoáng và du lịch.

Tập đoàn Sherritt International của Canada, đơn vị vận hành liên doanh điện chiếm 10% sản lượng quốc gia Cuba, thông báo mỏ niken và coban tại Moa đã phải tạm dừng hoạt động vì thiếu nhiên liệu.

Du khách từ Canada là đòn bẩy quan trọng của nền kinh tế đảo quốc. Tuy nhiên, hãng hàng không Air Canada và nhiều đơn vị khác từ đầu tháng này phải hủy đường bay đến Cuba do thiếu nhiên liệu hàng không. Hơn 27.900 du khách Canada đã được đưa về nước, trong khi Bộ Ngoại giao Canada khuyến cáo công dân nên cân nhắc rời đảo quốc khi vẫn còn chuyến bay thương mại.

Thanh Danh (Theo Reuters, CBC, AP)