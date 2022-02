Canada ra lệnh giải tán đoàn biểu tình chặn cửa khẩu

Thẩm phán ra lệnh cho những người bài vaccine chấm dứt cuộc biểu tình đã làm tê liệt cửa khẩu Canada - Mỹ suốt nhiều ngày.

Thẩm phán Tòa thượng thẩm Canada Geoffrey Morawetz cho biết phán quyết của ông có hiệu lực từ 17h ngày 11/2 (5h sáng 12/2 giờ Hà Nội) để nhóm người biểu tình có thời gian rời khỏi khu vực.

Phán quyết của thẩm phán Morawetz có thể giúp cảnh sát thành phố Windsor, Ontario, sử dụng các biện pháp cần thiết để giải tán nhóm người biểu tình đang dừng xe tải chặn cầu Ambassador, cửa khẩu nhộn nhịp nhất nối Canada và Mỹ. Ontario cùng ngày cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp, trong khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định sẽ xem xét mọi hành động để giải tán đoàn biểu tình.

Tình trạng tắc nghẽn cửa khẩu Canada - Mỹ đã kéo dài 4 ngày sau khi hàng trăm tài xế đậu xe chặn lối dẫn lên cầu Ambassador để phản đối quy định tiêm vaccine của chính quyền, gây ra tình trạng ách tắc kéo dài ở cửa khẩu.

Giới chức thành phố Windsor đã phải yêu cầu các xe tải chở hàng chuyển hướng sang cửa khẩu khác cách đó hơn 100 km để hạn chế thiệt hại về kinh tế. Nhiều công ty, trong đó có nhà sản xuất ôtô Ford, đã phải cắt giảm sản lượng do ảnh hưởng từ cuộc biểu tình.

Đoàn người biểu tình chặn xe gần cầu Ambassador ở Windsor, Ontario, Canada, hôm 11/2. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, những người biểu tình gần cầu Ambassador tuyên bố sẽ không lùi bước trước phán quyết của tòa.

"Canada là quốc gia tự do. Khi quyền tự do bị đe dọa, chúng ta buộc phải lên tiếng", Liz Valley, một người biểu tình đến từ Chatham, Ontario, nói, thêm rằng cô và mọi người sẽ không rời đi nếu mọi biện pháp hạn chế chống Covid-19 không được gỡ bỏ.

Cuộc biểu tình của "Đoàn xe Tự do", do các tài xế xe tải phản đối quy tắc chống dịch của Canada khởi xướng, cũng đang chặn các khu vực bên ngoài những tòa nhà chính phủ ở thủ đô Ottawa.

Cuộc biểu tình này đã lan tới các nước như Pháp, New Zealand, Australia và Mỹ, nơi người dân đã và chuẩn bị lái xe xuống đường phản đối các lệnh hạn chế chống Covid-19. Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết đang nỗ lực đảm bảo cuộc biểu tình của "Đoàn xe Tự do", sẽ diễn ra vào đầu tháng sau ở thủ đô Washington, không gây gián đoạn với đời sống xã hội.

Do nhóm biểu tình gây tê liệt cửa khẩu Canada - Mỹ nhiều ngày, Thủ tướng Trudeau đã cam kết với Tổng thống Joe Biden sẽ nhanh chóng hành động để khôi phục hoạt động giao thông bình thường.

Trudeau nói ông đồng ý với Biden rằng các cuộc biểu tình chặn đường phố không thể tiếp tục. "Mọi biện pháp đang được cân nhắc vì hoạt động bất hợp pháp này phải kết thúc, và nó sẽ chấm dứt", Thủ tướng Canada nhấn mạnh.

Ngọc Ánh (Theo Reuters/KSL)