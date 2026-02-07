Canada, Pháp mở lãnh sự quán ở Greenland

Canada, Pháp mở lãnh sự quán tại Greenland, thể hiện ủng hộ lãnh thổ tự trị của Đan Mạch giữa lúc Mỹ vẫn muốn kiểm soát hòn đảo.

"Đây là ngày rất quan trọng đối với Canada, khi chúng tôi mở cửa lãnh sự quán tại thủ phủ Nuuk của Greenland", Ngoại trưởng Canada Anita Anand phát biểu tại lễ khánh thành và thượng cờ hôm 6/2. Bà thêm rằng động thái nhằm thể hiện Canada "sẽ kề vai sát cánh với người dân Greenland cũng như Đan Mạch trong nhiều vấn đề", như quốc phòng, an ninh, biến đổi khí hậu, kinh tế và hợp tác Bắc Cực.

Bộ Ngoại giao Pháp cùng ngày cho biết ông Jean-Noel Poirier đã bắt đầu đảm nhiệm cương vị Tổng lãnh sự tại Greenland, với nhiệm vụ "thúc đẩy các dự án hợp tác hiện có với Greenland trong lĩnh vực văn hóa, khoa học và kinh tế, đồng thời tăng cường quan hệ chính trị với chính quyền địa phương".

Truyền thông Greenland cho biết ông Poirier đã đến hòn đảo cùng phái đoàn Canada. Pháp trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu mở lãnh sự quán ở Greenland, nhưng hiện chưa có địa điểm đặt trụ sở.

Lãnh sự quán Canada ở Nuuk, Greenland khai trương ngày 6/2. Ảnh: AFP

"Mở lãnh sự quán gửi thông điệp đến Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng những hành động của ông đối với Greenland và Đan Mạch cũng là vấn đề của các đồng minh châu Âu và Canada", Ulrik Pram Gad, chuyên gia về Bắc Cực tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Đan Mạch, nói với AFP.

"Hệ lụy rõ ràng không chỉ giới hạn ở Đan Mạch. Đây là vấn đề của châu Âu và toàn cầu", Christine Nissen, chuyên gia phân tích an ninh và quốc phòng tại viện nghiên cứu Europa, nhận định.

Tổng thống Trump thời gian qua liên tục tuyên bố muốn kiểm soát Greenland, bất chấp sự phản đối từ Đan Mạch và nhiều nước thành viên NATO. Ông Trump cho biết nếu Mỹ không kiểm soát hòn đảo, Nga hoặc Trung Quốc sẽ làm điều đó.

Vị trí Greenland. Đồ họa: BBC

Ông chủ Nhà Trắng nửa cuối tháng 1 thông báo đạt "khuôn khổ thỏa thuận như ý muốn" với Tổng thư ký NATO Mark Rutte về Greenland và rút lại lời đe dọa áp thuế, loại bỏ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát hòn đảo. Một nhóm liên lạc Mỹ - Đan Mạch - Greenland đã được thiết lập để thảo luận về các lo ngại an ninh của Washington tại Bắc Cực, nhưng chưa công bố thông tin cụ thể nào.

Tham vọng của Mỹ về kiểm soát Greenland đã làm suy yếu quan hệ xuyên Đại Tây Dương, khiến các nước châu Âu đẩy nhanh nỗ lực giảm phụ thuộc vào Washington, dù hai bên vốn là đồng minh lâu năm.

Như Tâm (Theo AFP, AP)