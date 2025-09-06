Canada mất 66.000 việc làm trong tháng 8

Nền kinh tế Canada giảm 66.000 việc làm trong tháng qua, đẩy tỷ lệ thất nghiệp lên 7,1%, cao nhất trong 4 năm.

Dữ liệu được Cơ quan Thống kê Canada (StatsCan) công bố ngày 5/9, cho thấy số việc làm của nền kinh tế Canada suy giảm trong hai tháng liên tiếp. Khảo sát lực lượng lao động hồi tháng 7 cho thấy Canada mất 41.000 việc làm, khiến tỷ lệ thất nghiệp đạt 6,9%.

Giới quan sát từng kỳ vọng kinh tế Canada trong tháng 8 sẽ có thêm 10.000 việc làm, nhưng mọi thứ đã không diễn ra theo chiều hướng đó. Việc mất thêm 66.000 việc làm trong tháng 8 đã khiến tỷ lệ thất nghiệp ở Canada tăng lên 7,1%, cao nhất từ tháng 8/2021 và cao nhất kể từ năm 2016 nếu không tính giai đoạn đại dịch Covid-19.

Công nhân làm việc trong nhà máy ở Woodbridge, Ontario, ngày 3/2. Ảnh: Canadian Press

Gần 90% công việc bị mất trong tháng 8 là việc làm bán thời gian, chủ yếu do tình trạng giảm tuyển dụng, sa thải hàng loạt ở các công ty, StatsCan cho biết.

Điểm sáng là ngành xây dựng tăng thêm 17.000 việc làm, trong khi các chuyên ngành khoa học kỹ thuật mất 26.000 việc làm, ngành vận tải, kho bãi mất 23.000 vị trí, ngành sản xuất mất 19.000 vị trí.

Theo StatsCan, phần lớn số việc làm bị mất nằm trong nhóm lao động chính từ 25-54 tuổi, trong khi việc làm trong nhóm lao động trẻ (15-24 tuổi) hầu như không đổi.

Pedro Antunes, chuyên gia kinh tế tại tổ chức nghiên cứu độc lập The Conference Board of Canada, cho biết số liệu mới nhìn chung là tin xấu với nền kinh tế nước này, bởi số việc làm bị mất trong tháng 8 chủ yếu nằm trong nhóm lao động nòng cốt.

Canada đang đối mặt nhiều khó khăn do các đòn thuế quan từ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi đầu năm ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu với toàn bộ hàng hóa Canada. Trừ năng lượng Canada bị áp thuế 10%, các sản phẩm khác chịu mức 25%.

Canada nhanh chóng áp thuế trả đũa lên 45,9 tỷ USD hàng Mỹ trong tháng 3 và 4. Đến tháng 7, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế với hàng Canada lên 35%. Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 22/8 tuyên bố bãi bỏ hầu hết mức thuế trả đũa với Mỹ, nhưng duy trì mức thuế này với 46 tỷ đôla Canada hàng hóa gồm ôtô, nhôm và thép.

Đức Trung (Theo Toronto Star, CBC)