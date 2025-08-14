Canada 'không thể chống tội phạm xuyên biên giới bằng luật hiện hành'

Hiệp hội Cảnh sát Canada thừa nhận hệ thống luật "lỗi thời, thiếu sót" hiện nay không thể giúp đối phó tình hình tội phạm xuyên biên giới.

Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát trưởng Canada (CACP) Thomas Carrique trong cuộc họp báo ngày 12/8 cho biết lực lượng cảnh sát nước này đã có thể đối phó với tình trạng tội phạm xuyên quốc gia tốt hơn nếu chính phủ liên bang lắng nghe đề xuất sửa đổi luật của CACP từ năm 2001.

"Trên khắp Canada, cảnh sát đang phải đối mặt với những hệ lụy từ tình trạng bất ổn quốc tế, nhưng chúng tôi lại được yêu cầu giải quyết điều này bằng các công cụ và thẩm quyền được thiết kế cho một thời đại khác", ông Carrique nói. "Các công cụ này dựa trên những đạo luật lỗi thời, thiếu sót, vốn chưa từng được thiết kế để xử lý tình trạng tội phạm ngày nay".

CACP là tổ chức tập hợp các lãnh đạo cảnh sát cấp cao của Canada ở cả ba cấp chính quyền, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hiệu quả của hoạt động hành pháp cũng như bảo vệ người dân nước này.

Chủ tịch Hiệp hội Cảnh sát trưởng Canada (CACP) Thomas Carrique trong họp báo ở Ottawa, năm 2022. Ảnh: Canadian Press

Theo ông Carrique, bất ổn xã hội, địa chính trị toàn cầu đang thúc đẩy làn sóng đe dọa an toàn công cộng mới ở Canada. Cảnh sát nước này đang phải đối mặt với tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm buôn bán ma túy, tội phạm mạng và các phần tử cực đoan.

"Các băng đảng đang lợi dụng những điểm mù trong hệ thống, các quy định lỗi thời và nền tảng kỹ thuật số để tiến hành hoạt động buôn người, buôn ma túy, vũ khí, tiền chất bất hợp pháp, gây hại cho người dân Canada", ông Carrique, người cũng giữ chức Cảnh sát trưởng tỉnh Ontario, nói.

Ông cho biết dự luật Biên giới Vững chắc (Strong Borders) đang được chính phủ Canada đề xuất chưa cung cấp đủ công cụ cần thiết để cảnh sát đối phó với tội phạm quốc tế.

Theo ông, dự luật có nhiều kẽ hở cần được khắc phục để phản ánh thực tế tội phạm thế kỷ 21, như việc cảnh sát không thể xin lệnh khám xét đối với bất kỳ bưu kiện nào của Bưu điện Canada có trọng lượng dưới 500 gram.

"Thậm chí một thẩm phán cũng không thể cấp lệnh khám xét đối với bưu kiện cỡ đó, dù nó có thể chứa đủ lượng fentanyl để giết chết nhiều người", ông giải thích.

Xe tuần tra cảnh sát ở Toronto, tỉnh Ontario, Canada, ngày 16/7. Ảnh: AFP

Ông Carrique cũng nhắc lại lời kêu gọi cải cách luật bảo lãnh tại ngoại. Chính phủ liên bang đã cam kết ban hành dự luật về tội phạm trong những tháng tới, với các quy định nghiêm ngặt hơn về điều kiện tại ngoại. "Điều này sẽ rất quan trọng", ông nói.

Ông Del Manek, cảnh sát trưởng Victoria, tỉnh British Columbia, đồng tình về tính cấp thiết phải siết chặt các điều kiện tại ngoại.

Ông cho biết cảnh sát Victoria từng bắt 16 người trong chiến dịch trấn áp kéo dài hai tuần nhằm giải quyết tình trạng hỗn loạn ở trung tâm thành phố.

"Nhưng điều đáng nói là số người bị bắt lại sau khi được bảo lãnh. Một người bị bắt hôm trước bị bắt lại ngay hôm sau, ngay gần địa điểm lần trước, sau khi được tại ngoại", ông Manek nói. "Điều chúng tôi yêu cầu ở đây là hệ thống tư pháp hình sự phải được củng cố. Phải có hậu quả và yếu tố răn đe đối với những hành vi phạm tội mỗi ngày".

Ông Carrique thừa nhận tỷ lệ tội phạm Canada đang giảm, dẫn thống kê năm 2024, cho thấy Chỉ số Mức độ Nghiêm trọng của Tội phạm giảm 4,1%.

"Kết quả này nhờ những nỗ lực tuyệt vời của lực lượng cảnh sát và các dịch vụ xã hội. Nhưng chúng ta cần cân bằng điều này với nhận thức tội phạm. Sẽ chẳng có ích gì khi chỉ viện dẫn các số liệu, bởi vẫn còn nhiều người trở thành nạn nhân của tội phạm", ông nói.

