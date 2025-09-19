Canada công bố 29 mầm bệnh kháng thuốc nguy hiểm

Lần đầu tiên sau 10 năm, Canada công bố danh sách các mầm bệnh kháng thuốc nguy hiểm nhất, cảnh báo về những mối đe dọa mới khi thuốc kháng sinh ngày càng mất tác dụng.

Theo hãng tin National Post ngày 17/9, Cơ quan Y tế Công cộng Canada (PHAC) công bố danh sách 29 mầm bệnh kháng thuốc nguy hiểm nhất. 29 "siêu vi khuẩn" này được sàng lọc từ 68 mầm bệnh ban đầu, sau đó được xếp hạng dựa trên khả năng kháng thuốc, tốc độ lây lan, tỷ lệ tử vong và tác động lên các nhóm dễ bị tổn thương.

"Danh sách theo dõi mầm bệnh phản ánh thực tế hiện tại ở Canada", Gerry Wright, giáo sư hóa sinh và khoa học y sinh tại Đại học McMaster, cho biết. "Nếu không có loại thuốc mới nào được tung ra thị trường, chúng ta sẽ thấy nhiều người phải nằm viện, thậm chí tử vong, vì thuốc kháng sinh không còn tác dụng".

Enterobacterales, họ vi khuẩn bao gồm cả E. Coli và Salmonella, đứng đầu danh sách ưu tiên cao nhất của Canada về các mầm bệnh nguy hiểm. Các vi khuẩn này có thể gây nhiễm trùng đường tiết niệu, ổ bụng và máu, lây lan qua tiếp xúc trực tiếp hoặc qua các thiết bị y tế nhiễm khuẩn.

Trong khi đó, bệnh lậu kháng thuốc cao xếp thứ hai trong danh sách. Năm 2022, số ca mắc bệnh tại Canada tăng gấp ba lần so với ba thập kỷ trước. Ngoài ra, các chuyên gia mô tả vi khuẩn Pseudomonas kháng carbapenem là "cực kỳ nguy hiểm" với khả năng chống lại hầu hết loại kháng sinh hiện có.

Ảnh minh họa: Sky News

Kháng kháng sinh là một trong những mối đe dọa sức khỏe toàn cầu hàng đầu. Tình trạng này xảy ra khi các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng biến đổi, khiến thuốc kháng sinh và các loại thuốc đặc trị khác không thể tiêu diệt chúng. Nhiễm trùng trở nên khó điều trị hơn, làm tăng nguy cơ lây lan, bệnh nặng và tử vong. Chỉ riêng tại Canada, kháng kháng sinh gây ra 14.000 ca tử vong vào năm 2018. Sau đại dịch Covid đến nay, mỗi năm nước này ghi nhận khoảng 5.400 ca.

Theo ước tính của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ năm 2020-2023 Việt Nam có gần 270.000 ca tử vong do kháng kháng sinh. Tỷ lệ kháng kháng sinh tại Việt Nam ở mức cao do nhiều yếu tố như lạm dụng và sử dụng kháng sinh quá mức, bán thuốc kháng sinh không có đơn thuốc của bác sĩ, và chỉ định sử dụng kháng sinh chưa phù hợp.

Bình Minh (Theo National Post)