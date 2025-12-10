Canada có thể siết chặt giấy phép lao động với du học sinh

Canada có thể giảm cấp giấy phép lao động cho sinh viên quốc tế sau tốt nghiệp (PGWP), ưu tiên cho những ngành thiếu nhân lực.

Theo tổ chức giáo dục quốc tế The Pie News, chính phủ Canada đã gửi thư tới tất cả tỉnh, bang để tham vấn ý kiến về việc thay đổi chương trình cấp PGWP. Mục đích của kế hoạch là "giảm số người được cấp giấy phép và điều chỉnh tiêu chí theo nhu cầu của thị trường lao động".

Tổng số giấy phép và các ngành được ưu tiên cụ thể chưa được công bố. Tuy nhiên, chính phủ đang cân nhắc giữa việc áp dụng thay đổi với tất cả sinh viên quốc tế ngay trong năm nay hay chỉ áp dụng với nhóm mới đến ở những năm học sau.

PGWP là giấy phép cho du học sinh ở lại làm việc tại Canada từ 9 tháng đến 3 năm, tùy theo chương trình học. Nhiều sinh viên quốc tế đang làm việc tại Canada nhờ giấy phép này, hy vọng tích lũy đủ số năm kinh nghiệm và điều kiện để nộp đơn xin Thường trú nhân (PR).

Khuôn viên Đại học Waterloo, Canada. Ảnh: University of Waterloo Fanpage

Những chính sách trên nếu thành hiện thực và có hiệu lực ngay lập tức sẽ là một cú sốc với nhiều du học sinh. Họ có thể rơi vào diện hạn chế cấp PGWP nếu lĩnh vực học tập không thuộc các ngành đang có nhu cầu và thiếu hụt lao động.

Theo các nguồn tin, năm ngoái, Canada đã cấp gần 950.000 giấy phép lao động sau tốt nghiệp, tăng 266% sau 8 năm.

Thống kê của tổ chức giáo dục quốc tế - CBIE cho thấy Canada thu hút hơn một triệu sinh viên quốc tế vào cuối năm 2023 ở tất cả bậc học. Trong một cuộc khảo sát sinh viên năm 2021, hơn 70% dự định nộp đơn xin PGWP và 60% sẽ xin PR sau đó.

Earl Blaney, một nhà phân tích chính sách, cho rằng thay đổi về giấy phép làm việc cho sinh viên quốc tế là cần thiết, nhưng thực hiện trên quy mô lớn và đột ngột là "vô trách nhiệm cao độ".

Ông tin rằng nếu không có lý do thỏa đáng về việc này, Canada sẽ sụt giảm nặng nề về sức hút với du học sinh, nhất là với các ngành đang cần nhiều lao động.

Theo chuyên trang về nhập cư Immigration Canada, Y tế vẫn là lĩnh vực xương sống của thị trường lao động nước này. Bên cạnh nghề điều dưỡng, Canada đang rất cần bác sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm và nhân viên hỗ trợ cá nhân, trong bối cảnh dân số già hóa.

Những ngành cần nhân lực khác gồm công nghệ, kỹ thuật tay nghề cao, logistics và dịch vụ tài chính.

Khánh Linh (Tổng hợp)