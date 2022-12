Canada chuộng hàng thủy sản, dệt may của Việt Nam

Dệt may và thủy sản là nhóm ngành xuất khẩu sang thị trường Canada có mức tăng trưởng đột biến, hơn 50% trong 10 tháng đầu năm.

Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho thấy, 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Canada đạt gần 5,5 tỷ USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 26 nhóm hàng xuất khẩu sang nước này, dệt may và thủy sản là nhóm có mức tăng trưởng ấn tượng. Cụ thể, xuất khẩu thủy sản và dệt may sang Canada 10 tháng đạt 334 triệu USD và 1,1 tỷ USD, cùng tăng trên 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là nhóm có mức tăng trưởng mạnh nhất ở thị trường này trong 3 năm qua. Các nhóm còn lại như gỗ, hóa chất, kim loại, hạt điều, túi xách, máy móc thiết bị... tăng 3-30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chia sẻ tại hội thảo cơ hội đầu tư Việt Nam - Canada ngày 2/11 tại TP HCM, ông Võ Tân Thành - Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - cho rằng xuất khẩu của Việt Nam vài năm gần đây tăng trưởng khá tốt. Hiện Canada là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại thị trường châu Mỹ, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của nước này trong ASEAN.

"Mặc dù là đối tác quan trọng, gần đây, quốc gia này gia tăng về các biện pháp phòng vệ thương mại với hàng hóa Việt Nam. Do đó, Việt Nam đề nghị phía bạn thực hiện các biện pháp này với hàng hóa Việt một cách khách quan, công bằng, phù hợp với quy định của WTO", ông Thành nói.

Ngoài ra, ông Thành cũng đề nghị Canada mở cửa hơn nữa cho các sản phẩm nông sản Việt Nam. Các sản phẩm rau quả, cà phê, hạt điều là thế mạnh của Việt Nam nên giá cả và chất lượng sẽ rất cạnh tranh cho người tiêu dùng Canada trước bối cảnh kinh tế thế giới bước vào giai đoạn suy thoái.

Trước đó, trong cuộc hội kiến giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Justin Trudeau nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 29 tại Thái Lan, hai bên đã nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác song phương trên tất cả lĩnh vực, đặc biệt là thương mại và đầu tư.

Tính đến tháng 5, Canada xếp thứ 14 trên tổng số 139 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với 236 dự án, tổng vốn đăng ký trên 4,8 tỷ USD. Các dự án tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực như: dịch vụ khách sạn, bảo hiểm, năng lượng tái tạo, y tế, công nghiệp chế biến, chế tạo, tài chính ngân hàng...

Khi vào Việt Nam, các nhà đầu tư Canada đa số lựa chọn hình thức 100% vốn nước ngoài, hoặc liên doanh. Đến nay, các nhà đầu tư Canada đã có mặt tại 25/63 địa phương trên cả nước, như TP HCM, Ninh Thuận, Bình Dương, Hà Nội, Hải Dương...

Thi Hà