Canada chi hơn 9 tỷ USD cho cơ quan chuyên xây nhà giá rẻ

Canada thành lập cơ quan liên bang mới với ngân sách 9,4 tỷ USD nhằm xây dựng nhà giá rẻ, đối phó với khủng hoảng nhà ở.

"Chúng ta đang trải qua khủng hoảng nhà ở và mọi người cần chung tay để đưa chúng ta thoát khỏi tình trạng này", Thủ tướng Canada Mark Carney ngày 14/9 phát biểu trong tuyên bố thành lập cơ quan liên bang Build Canada Homes (Xây nhà Canada).

Cơ quan này sẽ được cấp ngân sách ban đầu 9,4 tỷ USD, nhằm xây dựng nhà giá rẻ cho các hộ thu nhập thấp cũng như hợp tác với các nhà thầu tư nhân để xây dựng nhà cho tầng lớp trung lưu. Theo Thủ tướng Carney, cơ quan mới sẽ tận dụng quỹ đất công để xây 4.000 căn nhà tại 6 thành phố.

Đảng Tự do cầm quyền của ông Carney đã cam kết cải thiện khả năng mua nhà và giảm tình trạng vô gia cư, đồng thời tăng cường xây dựng nhà ở. Giá nhà cao được cho là một trong những yếu tố đã ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ với cựu thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Thủ tướng Canada Mark Carney phát biểu với truyền thông ở Ottawa ngày 27/3. Ảnh: AFP

Ông Carney, cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada, gần đây công bố loạt dự án trong chiến dịch đa dạng hóa nền kinh tế, giảm phụ thuộc Mỹ khi chính sách thuế quan của chính quyền Tổng thống Donald Trump có hiệu lực.

Chính sách thuế của Washington đã khiến hoạt động kinh tế Canada chậm lại, ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng nhà ở. Theo số liệu mới được Văn phòng Ngân sách Quốc hội Canada (PBO) công bố hồi tháng 8, nước này cần khoảng 227.000 căn nhà mới mỗi năm cho đến năm 2035 để đối phó khủng hoảng nhà ở.

Ông Trump hồi đầu năm ký sắc lệnh áp thuế nhập khẩu với toàn bộ hàng hóa Canada. Trừ năng lượng Canada bị áp thuế 10%, các sản phẩm khác chịu mức 25%. Canada nhanh chóng áp thuế trả đũa lên 45,9 tỷ USD hàng Mỹ trong tháng 3 và 4.

Đến tháng 7, ông Trump tuyên bố sẽ tăng thuế với hàng Canada lên 35%. Thủ tướng Carney ngày 22/8 tuyên bố bãi bỏ hầu hết mức thuế trả đũa với Mỹ, nhưng duy trì mức thuế này với 46 tỷ đôla Canada hàng hóa gồm ôtô, nhôm và thép.

Đức Trung (Theo Reuters, Globe and Mail)