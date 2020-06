Canada chi hơn 56.000 USD phí an ninh cho Harry - Meghan

Canada phải chi 56.384 USD phí an ninh khi vợ chồng Harry - Meghan lưu trú từ 18/11 năm ngoái đến 19/1 năm nay.

Vợ chồng Công tước xứ Sussex Harry - Meghan cùng con trai Archie đến đảo Vancouver, phía bắc thủ phủ Victoria của British Columbia, Canada, từ 18/1 năm ngoái và lưu trú đến 19/1 năm nay, với chi phí an ninh là 30.000 bảng (56.384 USD). Khoản tiền này không bao gồm lương của của các sĩ quan cảnh sát bảo vệ họ, chỉ gồm: tiền làm thêm giờ, đi lại, ăn uống, sự cố và phòng ở cho cảnh sát Canada trong thời gian họ lưu trú.

Harry và Meghan chính thức rời hoàng gia Anh vào 14/3. Do đó, khoảng thời gian trên, họ vẫn được Cảnh sát liên bang và quốc gia Canada (RCMP) bảo vệ với tư cách là thành viên của hoàng gia Anh. Văn phòng Bộ trưởng An ninh Công cộng Canada hồi cuối tháng hai cho hay, nước này sẽ không tiếp tục bảo vệ an ninh cho vợ chồng Harry - Meghan sau ngày 31/3 do sự thay đổi vị thế của hai người.

Vợ chồng Harry - Meghan tại London, Anh, ngày 9/3. Ảnh: Reuters.

Thông báo cho biết RCMP có nghĩa vụ hỗ trợ an ninh cho Harry và Meghan khi họ đến Canada từ tháng 11/2019, vì hai vợ chồng được coi là "Người được Bảo vệ Quốc tế". "Tuy nhiên, sự hỗ trợ này sẽ chấm dứt trong những tuần tới, nhằm phù hợp với thay đổi về vị thế của họ", thông báo của giới chức Canada nêu rõ. Một nguồn tin trước đó cho hay cặp đôi không yêu cầu được bảo vệ khi ở Canada, mà đó là quy định.

Cặp đôi hiện sống trong biệt thự trị giá 18 triệu USD ở Los Angeles, bang California, Mỹ, thuộc sở hữu của diễn viên - đạo diễn Tyler Perry và được hưởng các dịch vụ an ninh đi kèm. Hồi tháng một năm nay, hàng nghìn người Canada ký vào bản kiến nghị đòi vợ chồng Harry - Meghan tự chi trả phí bảo đảm an ninh.

"Tôi sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, là một cô gái California sống với ý niệm rằng hầu hết mọi thứ có thể chữa lành bằng yoga, bãi biển hoặc đơn giản bằng một vài trái bơ", Meghan từng viết về quê hương mình.

Harry, 35 tuổi, kết hôn với Meghan, 38 tuổi, vào tháng 5/2018 và đón con trai đầu lòng Archie vào tháng 5 năm ngoái. Họ từng trải lòng về những khó khăn của cuộc sống hoàng gia và sự soi xét từ giới truyền thông. Harry lo sợ Meghan sẽ trở thành nạn nhân của "những thế lực" từng dẫn đến cái chết của mẹ mình, Công nương Diana.

Sau khi tuyên bố rút khỏi hoàng gia, vợ chồng Harry - Meghan không còn mang tước hiệu "Hoàng tử và Công nương", song vẫn là Công tước và Nữ công tước xứ Sussex.

Mai Lâm (Theo Telegraph)