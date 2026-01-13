Canada bắt chủ mưu vụ cướp 6.600 thỏi vàng

Hôm 13/1, cảnh sát cho biết rằng nghi phạm Arsalan Chaudharyl, 43 tuổi, đã bị bắt tại sân bay quốc tế Pearson ở Toronto khi vừa đáp xuống chuyến bay từ Dubai. Anh ta bị buộc tội Trộm cắp tài sản, hai tội danh Chiếm hữu tài sản thu được từ tội phạm và Âm mưu phạm tội hình sự.

Chaudhary là một trong những nghi phạm cuối cùng bị bắt giữ trong cuộc điều tra quy mô lớn, được đặt tên là "Dự án 24 Carat", xuất phát từ vụ trộm 6.600 thỏi vàng trị giá gần 15 triệu USD. Cảnh sát coi đây là vụ cướp vàng lớn nhất trong lịch sử Canada, và bảy nghi phạm khác đã bị bắt trước đó.

Các nhà điều tra cáo buộc Chaudhary chịu trách nhiệm vận chuyển số vàng trên. Hiện 6.600 thỏi vàng vẫn chưa được thu hồi; có giả thuyết đã bị nấu chảy và chuyển đến nhiều người mua.

Vụ trộm được cho là do người nội bộ gây ra. Nhà chức trách đang truy tìm một cựu nhân viên của Air Canada được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong vụ việc.

Theo hồ sơ, vụ cướp xảy ra vào ngày 17/4/2023, liên quan một chuyến bay đến từ Zurich, Thụy Sĩ, chở 400 kg vàng và khoảng 2,5 triệu USD. Các mặt hàng này được báo cáo mất tích vào hôm sau.

Cảnh sát cho biết có hai nhóm liên quan vụ án. Một là nhân viên của Air Canada, những người bị cáo buộc đã giúp thực hiện vụ trộm. Nhóm còn lại là người ngoài, trong đó có bị can vừa bị bắt - Chaudhary.

"Sau khi vàng được dỡ khỏi khoang hàng của Air Canada, chúng tôi tin rằng Chaudhary đã giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc bán và đưa tang vật ra khỏi Canada", một thanh tra cảnh sát nói.

Chaudhary bị bắt tại chính sân bay nơi xảy ra vụ cướp năm xưa.

Theo cáo trạng, Chaudhary "tham gia nhiều nhất vào việc lên kế hoạch vụ trộm và các hành vi khác sau khi phạm tội", bao gồm tẩu tán số vàng. Một nghi phạm đã gọi Chaudhary là "kẻ cầm đầu" vụ cướp.

Tại nhà riêng của bị can, cảnh sát tìm được 2 tờ ghi chú chi tiết phương án chi tiêu số tiền khoảng 10 triệu USD có được từ vụ cướp. Ảnh: Peel Regional Police

Cảnh sát đã đột kích vào căn hộ nơi Chaudhary sinh sống và thu nhiều vật dụng, bao gồm 154.000 CAD cùng với điện thoại di động, thẻ SIM và hai danh sách viết tay phân bổ tiền cho các tài sản khác nhau với tổng trị giá 9 triệu CAD, theo cáo buộc của Viện Kiểm sát.

Tài liệu cũng nêu vào ngày xảy ra vụ cướp, Chaudhary đã gọi điện hoặc nhắn tin cho hai nghi phạm khác có liên quan đến vụ án, tổng cộng 772 lần.

Một ngày sau vụ cướp, một nghi phạm đã nhắn tin cho Chaudhary qua WhatsApp, nói: "Tôi mừng cho anh lắm, người anh em," và "Tôi không ngủ được, haha" và Chaudhary đã trả lời "khủng vãi".

Hai nghi phạm khác, trong đó có một cựu nhân viên của Air Canada, vẫn đang lẩn trốn.

Hải Thư (Theo ABC, CBC)