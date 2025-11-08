Canada bắn hạ hơn 300 con đà điểu bất chấp khuyến nghị từ Mỹ

Canada tiêu hủy 330 con đà điểu sau gần một năm tranh cãi liên quan đến cúm gia cầm, bất chấp kêu gọi của Mỹ về giá trị nghiên cứu.

Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada (CFIA) ngày 7/11 thông báo đã tiến hành tiêu hủy 330 con đà điểu ở trang trại Universal Ostrich Farms, Edgewood, British Columbia vào tối 6/11, theo chính sách "dập dịch cúm gia cầm".

Bầy đà điểu này vốn là tâm điểm tranh cãi trong gần một năm. CFIA ban hành chính sách tiêu hủy chúng cách đây 10 tháng, sau đợt dịch cúm gia cầm bùng phát tại trang trại khiến 69 con đà điểu chết. Chủ sở hữu trang trại đã nộp đơn kháng cáo đối với lệnh tiêu hủy, cho rằng bầy đà điểu khỏe mạnh.

Vụ tiêu hủy diễn ra vài giờ sau khi Tòa án Tối cao Canada ngày 6/11 bác các kháng cáo của trang trại đối với lệnh tiêu hủy.

Đà điểu rào nhốt trong các kiện cỏ khô ở trang trại Universal Ostrich Farms, Edgewood, British Columbia, ngày 6/11. Ảnh: AP

Các nhân viên CFIA đã tiến hành nhốt đà điểu bằng những kiện cỏ khô và bắn hạ chúng. Truyền thông Canada cho biết cơ quan này đã giao trách nhiệm tiêu hủy đà điểu cho một xạ thủ chuyên nghiệp, như lựa chọn phù hợp và nhân đạo nhất.

"Động thái của chúng tôi nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và động vật, cũng như giảm thiểu tác động đến ngành gia cầm nội địa trị giá 6,8 tỷ USD và nền kinh tế Canada", tuyên bố của CFIA có đoạn.

Gia đình sở hữu trang trại an ủi nhau sau khi Tòa án Tối cao Canada bác kháng cáo, ngày 6/11. Ảnh: AP

Tranh cãi xoay quanh những con đà điểu này còn khơi mào đấu khẩu Mỹ - Canada, với sự tham gia của Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. và tỷ phú New York John Catsimatidis.

Ông Kennedy Jr. và ông Catsimatidis đã dành nhiều tuần để thúc giục Ottawa không tiêu diệt bầy đà điểu, lập luận chúng khỏe mạnh và có thể hỗ trợ nghiên cứu về khả năng miễn dịch tự nhiên với virus.

"Đà điểu có thể sống tới 50 năm, mở cơ hội nghiên cứu về tuổi thọ miễn dịch liên quan đến virus H5N1", ông Kennedy Jr., người nuôi một con đà điểu emu làm thú cưng, cho biết trong thư gửi CFIA hồi tháng 5, được đồng ký bởi Giám đốc Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) Jay Bhattacharya và lãnh đạo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Martin Makary.

Bộ Y tế Mỹ chưa bình luận chính thức về vụ tiêu hủy đà điểu của Ottawa.

Ông Robert F. Kennedy Jr. tại thành phố Phoenix, bang Arizona ngày 23/8/2024. Ảnh: AFP

Đức Trung (Theo National Post, CBC, NY Post)