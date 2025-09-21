Canada, Anh và Australia công nhận Nhà nước Palestine

Canada, Anh và Australia tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine để thúc đẩy hòa bình, bày tỏ ủng hộ giải pháp hai nhà nước.

Canada hôm nay trở thành nước thành viên đầu tiên trong nhóm G7 công nhận Nhà nước Palestine, cam kết ủng hộ "tương lai hòa bình cho cả Palestine và Israel". Thủ tướng Mark Carney cũng bày tỏ lo ngại rằng chính phủ Israel "đang hành động có hệ thống nhằm ngăn cản viễn cảnh Nhà nước Palestine được thiết lập trong tương lai."

Sau đó vài phút, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine để "khôi phục hy vọng về hòa bình cho người Palestine và Israel, cũng như giải pháp hai nhà nước".

Ông nhấn mạnh quyết định này là một phần trong tiến trình chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần 2 năm tại Dải Gaza. Ông khẳng định giải pháp hai nhà nước "không phải là phần thưởng cho Hamas", mà nhằm đảm bảo tổ chức này "sẽ không có tương lai, không có vai trò trong chính quyền và cấu trúc an ninh".

Thủ tướng Starmer phát biểu ngày 21/9 khi tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine. Ảnh: AFP

Thủ tướng Starmer cho rằng "khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đang ngày càng trầm trọng". Ông chỉ trích những cuộc tập kích không ngừng nghỉ và ngày càng quyết liệt của Israel, cùng chiến dịch trên bộ trong những tuần gần đây, đã gây nên tình trạng đói nghèo và tàn phá "hoàn toàn không thể chấp nhận được" ở Dải Gaza.

"Hàng chục nghìn người đã thiệt mạng, trong đó có hàng nghìn người chết khi tìm cách lấy lương thực và nước uống. Sự chết chóc và hủy diệt này khiến tất cả chúng ta đều kinh hoàng", Thủ tướng Anh nhấn mạnh.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese cùng ngày ra tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine "độc lập và có chủ quyền". Ông nói bước đi phản ánh "cam kết lâu dài của Australia đối với giải pháp hai nhà nước, vốn là con đường duy nhất hướng tới nền hòa bình và an ninh bền vững cho cả người Israel lẫn Palestine".

Quyết định của ba nước chủ yếu mang tính biểu tượng, có thể giúp Palestine nâng cao vị thế ngoại giao và mở ra khả năng ký kết các hiệp ước. Tuy nhiên, những động thái này khó có khả năng thay đổi thực tế khốc liệt tại Dải Gaza.

Giải pháp "hai nhà nước" là ý tưởng thiết lập hai nhà nước có lãnh thổ tách biệt, trong đó một cho người Israel và một cho người Palestine. Khái niệm này xuất hiện trước khi nhà nước Israel thành lập năm 1948, thời điểm kết thúc quyền ủy trị của người Anh đối với Palestine. Tuy nhiên, bạo lực và chiến tranh bùng phát trong những thập kỷ sau đó đã cản trở nỗ lực này.

Theo các cơ quan y tế Palestine, hơn 65.000 người đã thiệt mạng tại Dải Gaza kể từ tháng 10/2023, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Phần lớn lãnh thổ bị tàn phá, đa số người dân đã trải qua nhiều đợt sơ tán. Ít nhất 34 người đã thiệt mạng trong các đợt không kích của Israel vào Gaza City đêm 20/9.

Thanh Danh (Theo NBC, Reuters, Times of Israel)