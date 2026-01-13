Cận vệ của ông Maduro được bổ nhiệm vị trí chủ chốt trong nội các Venezuela

Đại úy Juan Escalona, cận vệ của ông Maduro, được Tổng thống lâm thời Venezuela Rodriguez bổ nhiệm làm bộ trưởng trong nội các.

Chính quyền Venezuela ngày 12/1 xác nhận đại úy Juan Escalona được Tổng thống lâm thời Delcy Rodriguez bổ nhiệm làm Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống, phụ trách quản lý chương trình nghị sự của lãnh đạo Venezuela và liên lạc với các cơ quan chính quyền.

Bà Rodriguez cho biết thêm ông Escalona sẽ thay thế vị trí của Anibal Coronado, người được chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Kinh tế Xã hội Venezuela.

"Tôi tin tưởng rằng lòng trung thành, năng lực và sự tận tụy của ông ấy sẽ đảm bảo hiện thực hóa các kế hoạch của một chính phủ luôn sát cánh cùng nhân dân", bà Rodriguez nói về Escalona.

Ông Escalona từng là trợ lý của cố tổng thống Venezuela Hugo Chavez. Ông sau đó là thành viên đội cận vệ của Tổng thống Nicolas Maduro cho tới khi ông Maduro và vợ Cilia Flores bị Mỹ bắt hôm 3/1.

Ông Juan Escalona chụp cùng vợ chồng Tổng thống Maduro. Ảnh: elcolombiano

Cuộc tấn công của Mỹ vào Venezuela để bắt vợ chồng ông Maduro đã khiến 55 thành viên đội cận vệ thiệt mạng, trong đó có 32 người Cuba.

Bà Rodriguez trước đó cũng bổ nhiệm tướng Gonzalez Lopez làm chỉ huy mới của Đội cận vệ Phủ Tổng thống kiêm lãnh đạo tình báo quân sự. Đây là đơn vị chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho lãnh đạo Venezuela.

Theo thông báo từ chính phủ Venezuela, quyết định thay thế nhân sự này phản ánh nỗ lực để duy trì tính liên tục của thể chế và tăng cường an ninh quốc gia dưới sự lãnh đạo của Tổng thống lâm thời Rodriguez.

Tổng thống Maduro cùng phu nhân đang bị giam tại Trung tâm Giam giữ Metropolitan (MDC) ở khu Brooklyn, New York trong quá trình chờ xét xử. Vợ chồng ông Maduro ngày 5/1 lần đầu trình diện tòa án liên bang ở thành phố New York.

Theo cáo trạng, ông Maduro bị truy tố 4 tội danh gồm âm mưu khủng bố ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine, tàng trữ súng máy cùng vật liệu gây nổ và âm mưu tàng trữ những vật này. Bà Flores bị cáo buộc "ra lệnh bắt cóc và giết người", nhận hối lộ. Cả hai đều khẳng định bản thân vô tội.

Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra ngày 17/3. Ông Maduro cuối tuần trước báo tin thông qua luật sư rằng ông "vẫn ổn" và khuyên mọi người đừng buồn.

Ngọc Ánh (Theo AFP, Xinhua, Reuters)