Cần tìm anh chàng kỹ thuật, cùng nấu bánh chưng

Em đang độc thân và chưa từng kết hôn, sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Em chưa theo tôn giáo nào cho đến nay, nhưng luôn tin vào việc sống thiện lành và hướng đến điều tốt đẹp. Em là chuyên viên trong lĩnh vực ngân hàng. Trong thời gian rảnh, em thích đọc sách, du lịch, chơi cầu lông và khám phá ẩm thực.



Em có mái tóc đen dài thẳng, cao 1m60, nặng 49 kg, da trắng, dáng người cân đối. Mọi người thường nhận xét em có vẻ ngoài nhẹ nhàng, ưa nhìn, phần lớn nhờ vào thói quen chăm sóc bản thân chỉn chu và duy trì lối sống lành mạnh.

Em mong có dịp gặp được một người đàn ông cao từ 1m75 trở lên, thích thể thao, chủ động, tích cực, ngăn nắp, rộng lượng và đặc biệt có thiện cảm với các anh ngành nghề kỹ thuật. Hy vọng anh luôn giữ tinh thần lạc quan, mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng và niềm vui để tận hưởng cuộc sống.

