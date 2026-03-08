Cạn tiền vì mắc kẹt trong khách sạn ở Dubai

UAEChuyến nghỉ dưỡng biến thành nỗi lo tài chính khi cặp đôi người Anh phải chi hàng nghìn bảng gia hạn phòng khách sạn do mắc kẹt ở Dubai giữa bối cảnh xung đột.

Lily Mann (25 tuổi) và bạn trai James Shires (33 tuổi) đến Dubai nghỉ dưỡng từ ngày 26/2. Lịch trình của họ bị gián đoạn khi hãng hàng không Etihad Airways hủy chuyến bay về Manchester (Anh) do lo ngại an ninh.

Cặp đôi đứng trước hai lựa chọn: mua vé một chiều với giá hơn 10.000 bảng Anh (hơn 13.400 USD) mỗi người, hoặc tiếp tục chờ đợi vô định. Không đủ khả năng tài chính để mua vé hạng thương gia còn sót lại, họ buộc phải chọn cách ở lại.

Lily Mann và bạn trai James Shires trong chuyến đi đến Dubai năm 2024. Ảnh: @Lilymann

Việc không thể rời đi khiến Mann và bạn trai phải gia hạn phòng tại khách sạn, tiêu tốn thêm hơn 3.000 bảng Anh chi phí sinh hoạt và tiền gửi thú cưng ở quê nhà. Nỗ lực liên hệ đại lý du lịch bất thành vì lực lượng an ninh sân bay không cho phép những người chưa có vé vào bên trong. Hãng bay thông báo chuyến bay thay thế dự kiến cất cánh ngày 14/3, trễ hơn một tuần so với kế hoạch nhưng lịch trình này vẫn chưa chắc chắn.

Trong hơn bốn năm yêu nhau, cặp đôi từng đến Dubai 10 lần. Nhưng đây là lần đầu tiên họ phải trải qua cảm giác bất an khi tiếng còi báo động liên tục vang lên. "Khói đen dày đặc và những tiếng nổ lớn xé toạc bầu trời ngay lúc chúng tôi đang ăn sáng", Mann kể.

Sự sang trọng của khu nghỉ dưỡng nhường chỗ cho những đợt sơ tán khẩn cấp. Trải nghiệm tìm chỗ nấp trên sàn kính của một trung tâm thương mại khi còi báo động vang lên khiến cả hai ám ảnh. Hiện tại, dù cố duy trì thói quen đi dạo uống cà phê, họ luôn trong tâm thế chạy đua tìm nơi trú ẩn, tránh xa các cửa sổ.

Để cầm cự qua ngày, Mann và bạn trai phải thắt chặt chi tiêu tối đa nhằm giữ lại chút tiền ít ỏi. "Tôi chỉ khao khát được về nhà ngay lập tức để đoàn tụ cùng hai chú chó cưng", nữ du khách Anh chia sẻ.

Minh Phương (Theo Dailymail)