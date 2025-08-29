'Cần thủ' Mỹ câu được cá mập màu cam cực hiếm

Garvin Watson, hướng dẫn viên câu cá Mỹ, câu được con cá mập màu cam cực hiếm, được giới khoa học xác định là trường hợp đầu tiên trên thế giới.

Giới khoa học vừa công bố nghiên cứu mới về con cá mập màu da cam, được Garvin Watson, hướng dẫn viên câu cá thể thao 43 tuổi, chụp ảnh gây xôn xao dư luận hồi năm ngoái, truyền thông Mỹ đưa tin ngày 28/8.

Watson cho hay anh đang đi câu cùng bạn ở ven biển Caribe thuộc Costa Rica hồi tháng 8/2024 thì phát hiện cá cắn câu. Họ cố gắng kéo con cá lớn lên trong 30 phút, rồi bất ngờ khi phát hiện ánh sáng màu cam dưới nước.

"Tôi đã thốt lên: 'Chúa ơi, con gì vậy?'", Watson kể lại. "Tất cả chúng tôi đều la hét như điên".

Họ bắt được một con cá mập miệng bản lề (nurse shark) dài gần 2 m, có màu cam rực rỡ. Ông Watson đã đăng ảnh con vật lên mạng xã hội khiến nhiều người sửng sốt. Giới nghiên cứu nhận định đây có thể là trường hợp ghi nhận cá mập màu cam đầu tiên trên thế giới.

"Tôi đã rất ấn tượng khi xem ảnh con cá", Daniel Arauz Naranjo, nhà sinh vật học biển, giám đốc Trung tâm Cứu hộ Sinh vật biển Nguy cấp của Costa Rica, cho biết. "Tôi đã nghĩ: 'Ồ, thật kỳ lạ'".

Con cá mập màu cam cắn câu ngoài khơi Costa Rica hồi năm 2024. Ảnh: WP

Trong nghiên cứu mới công bố, ông Naranjo và các đồng nghiệp đã kết luận sắc tố bất thường của con cá mập miệng bản lề, với màu da cam trên thân và đôi mắt trắng đục, có thể là kết quả của hai tình trạng di truyền hiếm gặp xảy ra cùng lúc là chứng bạch tạng và chứng hoàng sắc.

Mắc cùng lúc hai chứng di truyền này được xem là cực kỳ hiếm, bởi chúng khiến cá mập trở nên nổi bật và dễ trở thành con mồi. Cá mập miệng bản lề thường có màu nâu để dễ dàng ngụy trang dưới đáy biển và né tránh mối đe dọa.

Ông Naranjo cho rằng làn nước đục ở vùng biển này đã giúp con vật sống sót khi còn non. "Nó thật may mắn khi sống trong môi trường này và không gặp phải bất kỳ con cá mập lớn nào khác", ông nói.

Sau khi bắt được, "cần thủ" Watson đã thả con cá mập màu cam. Tung tích của nó hiện chưa được xác định.

Các nhà khoa học dự định lặn xuống vùng biển Costa Rica vào năm sau để tìm con cá, nghiên cứu điều kiện nào trong môi trường ảnh hưởng đến màu sắc kỳ lạ của nó.

Trước khi thả, ông Watson đã hôn lên mặt lưng thô ráp như giấy nhám của con vật. "Cảm ơn mày vì đã khiến chuyến đi câu thành trải nghiệm thú vị. Cảm ơn mày vì đã xuất hiện đúng lúc cạnh thuyền", ông kể những lời đã nói với con cá mập màu cam.

Đức Trung (Theo Washington Post, AP)