Cần Thơ xây phố du lịch bên bờ sông Maspero

Khu phố du lịch Maspero dự kiến xây dọc hai bờ sông, gắn với không gian lễ hội đua ghe ngo của người Khmer Nam Bộ.

UBND TP Cần Thơ ngày 10/3 giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố lập thủ tục đầu tư dự án khu phố du lịch Maspero tại phường Phú Lợi (TP Sóc Trăng cũ).

Sông Maspero chảy qua hai phường Sóc Trăng và Phú Lợi, TP Cần Thơ. Ảnh: Hưng Lợi

Dự kiến, khu phố du lịch Maspero bố trí nhiều hạng mục như chợ đêm, phố đi bộ, phố ẩm thực, cầu đi bộ và trang trí cảnh quan bờ sông. Không gian dự án nằm dọc hai tuyến đường Lý Thường Kiệt (phường Phú Lợi) và Điện Biên Phủ (phường Sóc Trăng).

Chính quyền thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khảo sát, nghiên cứu và hoàn thiện phương án thiết kế tổng thể, đảm bảo đồng bộ, hài hòa với cảnh quan và kiến trúc khu vực xung quanh.

Trong đó, hạng mục trọng tâm là cầu đi bộ kết hợp bờ kè và bậc tam cấp ven sông. Công trình phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tải trọng, đồng thời có kiến trúc tạo điểm nhấn, thể hiện đặc trưng văn hóa vùng đất Sóc Trăng.

Lễ hội đua thuyền trên sông Maspero. Ảnh: Hưng Lợi

Giai đoạn một của dự án dự kiến sử dụng ngân sách khoảng 20 tỷ đồng; giai đoạn hai sẽ kêu gọi nguồn lực xã hội hóa. Thành phố yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ dự án trước ngày 20/3.

Sông Maspero, còn gọi với tên sông Cầu Quay, là kênh đào hình thành gần 120 năm trước, chảy qua phường Sóc Trăng và Phú Lợi. Dòng sông gắn liền đời sống của cộng đồng Khmer Nam Bộ, đặc biệt là lễ hội đua ghe ngo. Đây là hoạt động nổi bật trong lễ hội Ok Om Bok (cúng trăng) của người Khmer, diễn ra vào rằm tháng 10 âm lịch, thu hút hàng trăm nghìn người dân và du khách mỗi năm.

An Bình