Cần Thơ tính dời sân vận động 50.000 chỗ để phát triển thương mại

Sân vận động Cần Thơ rộng 6,5 ha, sức chứa 50.000 chỗ ngồi, được đề xuất di dời khỏi trung tâm gần 20 km để dành quỹ đất phát triển thương mại.

Ngày 10/11, Sở Xây dựng Cần Thơ kiến nghị UBND thành phố xem xét chủ trương di dời sân vận động và Trung tâm Thể dục thể thao ở phường Cái Khế về phân khu 17, thuộc quy hoạch tiểu vùng đô thị y tế – giáo dục – văn hóa – thể thao cấp vùng (quận Ô Môn cũ).

Phó giám đốc Sở Xây dựng Lê Tiến Dũng cho biết sân vận động và trung tâm thể thao hiện nay rất ít hoạt động. Thành phố cũng chưa có khu thương mại tự do, khu kinh tế. Việc di dời hai công trình được đánh giá là phù hợp để hình thành quần thể mới, thu hút đầu tư.

Sân vận động Cần Thơ. Ảnh: An Bình

"Mỗi năm sân chỉ có vài sự kiện, chủ yếu là đua mô tô. Khu đất vàng giữa trung tâm nhưng quanh năm bỏ trống, gây lãng phí tài nguyên", ông Dũng nói.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết thành phố đã ghi nhận và thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu phương án di dời, nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất trung tâm. Ngành chức năng được yêu cầu đánh giá kỹ, cân bằng giữa nhu cầu phát triển đô thị và hoạt động thể thao, đảm bảo phù hợp quy hoạch chung.

Theo ông Tuyên, thành phố khuyến khích nghiên cứu đầu tư tổ hợp thể dục thể thao – thương mại – dịch vụ quy mô lớn tại phân khu 17, tạo động lực phát triển mới; đồng thời lưu ý khu đất hiện hữu ở Cái Khế cần được khai thác hiệu quả, trở thành điểm nhấn kinh tế – đô thị.

Sân vận động Cần Thơ nằm trên đường Lê Lợi, cặp sông Hậu, xây dựng hơn 40 năm trước, khán đài hình lòng chảo, mặt ngoài phủ cây xanh. Năm 2019, sân được cải tạo, lắp ghế nhựa tại các khán đài B, C, D, giảm sức chứa còn khoảng 30.000 người. Hiện nhiều hạng mục đã xuống cấp, hư hỏng.

Nơi đây từng là sân nhà của Câu lạc bộ bóng đá Cần Thơ, nhưng năm 2023 đội bóng giải thể do không tìm được nhà tài trợ và thiếu nguồn lực duy trì. Từ đó đến nay, không có đội chuyên nghiệp nào đăng ký sử dụng sân Cần Thơ làm sân nhà. Đội tuyển Việt Nam lần gần nhất thi đấu tại đây là năm 2016, trong trận giao hữu với Avispa Fukuoka (Nhật Bản).

An Bình