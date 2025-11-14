Cần Thơ sáp nhập ba công ty xổ số kiến thiết

Ba công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ – Hậu Giang – Sóc Trăng sẽ sáp nhập năm 2026 nhưng đề xuất vẫn giữ ba ngày mở thưởng trong tuần.

Trụ sở công ty xổ số kiến thiết Cần Thơ. Ảnh: An Bình

Ngày 14/11, UBND TP Cần Thơ đã ban hành phương án sắp xếp, cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn.

Theo đó, ba công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Hậu Giang và Sóc Trăng đều là doanh nghiệp nhà nước có 100% vốn nhà nước, có mô hình hoạt động, ngành nghề kinh doanh tương đồng sẽ sáp nhập thành một nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tinh gọn bộ máy, đầu mối trong tổ chức quản lý.

Tuy nhiên, ba công ty này đang có đóng góp lớn cho thu ngân sách địa phương mỗi năm. Dự kiến năm 2026, ba công ty đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách của thành phố, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội.

Do đó sau sáp nhập, phương án đề xuất vẫn giữ số lượng ba ngày phát hành vé (ba ngày mở thưởng) như trước đây. Đó là ngày thứ Tư (với xổ số Cần Thơ và Sóc Trăng) thứ Bảy (với xổ số Hậu Giang). Do trùng thứ Tư nên địa phương kiến nghị Bộ Tài chính sắp xếp sang một ngày khác phù hợp và giữ tên Xổ số kiến thiết Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang cho từng ngày phát hành.

Năm 2024, Công ty XSKT Cần Thơ và Sóc Trăng đều đạt doanh thu 6.450 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.000-2.200 tỷ đồng. Còn Công ty XSKT Hậu Giang doanh thu hơn 6.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.800 tỷ.

An Bình