Cần Thơ muốn trở thành trung tâm logistics ở Miền Tây

Với vị trí chiến lược, Cần Thơ đặt mục tiêu năm 2030 trở thành trung tâm logistics đa phương thức, giúp giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh hàng hóa miền Tây.

Bốc dỡ hàng tại cảng Cái Cui ở Cần Thơ. Ảnh: Hưng Lợi

Đồng bằng sông Cửu Long đóng góp 50% sản lượng lúa, 95% sản lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng thủy sản nuôi trồng và gần 70% sản lượng trái cây toàn quốc... Theo thống kê, mỗi năm vùng đất này xuất khẩu khoảng 20 triệu tấn hàng hóa, nhưng hơn 80% phải trung chuyển qua các cảng ở TP HCM.

Ông Huỳnh Thanh Sử - Phó giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết, do các hạn chế về hạ tầng, thời gian vận chuyển kéo dài và chi phí vận tải tăng cao, chiếm 30-40% giá thành sản phẩm (tỷ lệ trung bình của thế giới là 15%). Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh dịch vụ, hàng hóa của các doanh nghiệp TP Cần Thơ, Đồng bằng sông Cửu Long.

Còn ông Nguyễn Văn Khởi - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhìn nhận hạ tầng logistics của địa phương chưa đồng bộ, đặc biệt là kết nối đường thủy, cảng, kho bãi và công nghệ số. Ngoài ra, dịch vụ logistics nông nghiệp còn hạn chế về thu nhận, bảo quản, vận chuyển và thông quan hàng hóa. Phần lớn doanh nghiệp logistics có quy mô nhỏ và vừa, thiếu năng lực cung ứng dịch vụ trọn gói, tích hợp theo chuỗi giá trị...

"Xác định thành phố có vị trí chiến lược, với vai trò là trung tâm, đầu mối giao thương, động lực tăng trưởng chủ đạo của miền Tây, Cần Thơ đặt tham vọng đến năm 2030 trở thành một Hub Logistics (trung tâm trung chuyển, phân phối hàng hóa) đa phương thức quốc tế, đồng thời trở thành đầu mối cung ứng sản phẩm nông nghiệp chế biến sâu", ông Khởi nói.

Phó chủ tịch UBND Cần Thơ nói thêm rằng địa phương đang tập trung rà soát và tháo gỡ triệt để những chính sách, thủ tục còn rườm rà, chưa phù hợp với tình hình mới của thành phố sau hợp nhất, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch, thuận lợi, an toàn và thân thiện nhất cho các nhà đầu tư logistics...

Về vấn đề này, ông Huỳnh Thanh Sử - Phó giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ cho biết thời gian tới, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng để sớm kết nối thông suốt với TP HCM và các tỉnh lân cận, tạo ra hành lang phát triển mới, giúp hàng hóa lưu thông, thông suốt. Trong đó, Cần Thơ đóng vai trò là điểm kết nối.

Phối cảnh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đầu tiên ở miền Tây đang được xây dựng tại Cần Thơ, quy mô 300 ha, vốn 3.700 tỷ đồng. Ảnh: Hưng Lợi

Đồng thời, theo ông Sử, việc sớm nâng cấp, nạo vét luồng hàng hải cho Cảng Cái Cui, phát triển hệ thống cảng vệ tinh dọc sông Hậu để tăng năng lực vận tải là rất cần thiết. Kế đến là nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, đầu tư thêm các trang thiết bị phục vụ vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là hàng nông sản chất lượng cao. Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn nên sớm hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP HCM - Cần Thơ để thực hiện các bước tiếp theo và sớm triển khai đầu tư xây dựng.

Phó giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ cho rằng quan trong nhất là thành phố tập trung kêu gọi đầu tư phát triển các trung tâm logistics hiện đại. Đó là trung tâm logistics hạng II gắn với cảng Cái Cui quy mô 100 ha, Trung tâm logistics hàng không 100 ha gắn với cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, bến cảng dịch vụ logistics tại khu công nghiệp Thốt Nốt 40 ha và 100 ha tại khu công nghiệp Hậu Giang...

Đồng thời thành phố sớm hoàn thiện đề án Xây dựng Trung tâm liên kết sản xuất chế biến thực phẩm nông sản vùng Đồng bằng sông Cửu Long quy mô 250 ha, để hình thành trung tâm logistics chuyên sâu về nông sản, thủy sản, với các kho lạnh và công nghệ bảo quản tiên tiến. Kế đến, ông Huỳnh Thanh Sử cho biết thành phố trình Chính phủ sớm phê duyệt và ưu tiên cấp vốn cho dự án cảng biển nước sâu Trần Đề, coi đây là một dự án chiến lược quốc gia. Công trình này được kỳ vọng trở thành một trong những cảng biển trọng điểm ở phía Nam, vừa chia sẻ áp lực với cụm cảng TP HCM, Cái Mép - Thị Vải, vừa phục vụ trực tiếp xuất khẩu nông sản, thủy sản cho cả miền Tây.

An Bình