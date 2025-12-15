Sau gần nửa năm "đóng cửa", TP Cần Thơ mở lại phố đi bộ bến Ninh Kiều, trình diễn ca cổ, cải lương, hò vè, phục vụ du khách về đêm.

Bến Ninh Kiều ở Cần Thơ về đêm. Ảnh: An Bình

Tuyến phố đi bộ dài khoảng 800 m, nằm trên đường Hai Bà Trưng, tại bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, được chia thành các khu vực biểu diễn đờn ca tài tử, ca cổ, trích đoạn cải lương, hò vè, các hoạt động văn hóa truyền thống của miền Tây. Nghệ sĩ, nghệ nhân tham gia trình diễn từ miền Tây, khách mời...

Đồng thời, nơi đây cũng bố trí không gian biểu diễn, giao lưu nghệ thuật đường phố, nhạc hòa tấu, trình diễn thời trang, trò chơi dân gian; khu trưng bày, giới thiệu sách, sản phẩm đặc trưng, đặc sản của miền Tây... Tuyến phố được tổ chức từ nguồn ngân sách nhà nước, khai mạc tối 29/11 và duy trì vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hàng tuần; trong khoảng thời gian 18h30-22h.

"Việc mở lại phố đi bộ bến Ninh Kiều nhằm hình thành điểm nhấn hoạt động văn hóa nghệ thuật về đêm, tăng sức hút phát triển du lịch, kinh tế ban đêm của thành phố Cần Thơ", ông Nguyễn Anh Hoài - Phó chủ tịch UBND phường Ninh Kiều nói.

Phố đi bộ bến Ninh Kiều được mở từ năm 2021. Tuy nhiên, đến tháng 6, tuyến phố này phải "đóng cửa" do nhà đầu tư trúng thầu khai thác bị thua lỗ. Các hoạt động tại đây được cho là không nổi bật nên ít thu hút du khách.

Bến Ninh Kiều là không gian công cộng trung tâm của thành phố Cần Thơ, rộng gần 22.000 m2, nằm bên sông Cần Thơ, kết nối sông Hậu, chợ cổ, chợ đêm, bảo tàng. Khu vực dài gần 800 m, có 6 bến tàu, nhà tròn, nhà vuông, bãi xe và nhà vệ sinh công cộng. UBND phường Ninh Kiều đã xuất đầu tư gần 200 tỷ đồng cải tạo bến Ninh Kiều nhằm chỉnh trang hạ tầng, phát triển du lịch sông nước.

An Bình