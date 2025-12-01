Cần Thơ lần đầu tổ chức lễ hội văn hóa miền Tây trên sông

Lễ hội văn hóa miền Tây trên sông lần đầu được tổ chức với sân khấu nổi 500 m2, 350 diễn viên, 1.000 drone và bắn pháo hoa 9 lần từ cầu Cần Thơ đến bến Ninh Kiều.

Tại buổi họp báo chiều 1/12, Tổng đạo diễn Dương Quang Minh cho biết lễ khai mạc tối 26/12 là điểm nhấn chính của chương trình kéo dài suốt một tuần. Sân khấu được dựng hoàn toàn trên mặt nước, diện tích lớn nhất từng thực hiện ở miền Tây; 350 diễn viên sẽ tái hiện lịch sử khẩn hoang, đời sống - văn hóa gắn với sông nước của cư dân Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong đêm khai mạc, ban tổ chức sẽ trình diễn hỏa thuật và bắn pháo hoa 9 lần trên đoạn sông dài 2 km từ cầu Cần Thơ đến bến Ninh Kiều. Một nghìn drone sẽ trình diễn hai lần trong 15 phút, tạo hình các biểu trưng văn hóa, câu ca - điệu hò miền Tây.

Sông Cần Thơ tại khu vực bến Ninh Kiều được chọn tổ chức sân khấu chính của Lễ hội. Ảnh: An Bình

Sáu sà lan, tàu kéo và khoảng 100 ghe thuyền sẽ tham gia phục vụ lễ hội. Sà lan lớn nhất (ngang 20 m, dài 85 m, tải trọng 3.600 tấn) làm sân khấu chính; một sà lan khác làm hậu trường. Ghe thuyền sẽ diễu hành, tái hiện không khí chợ nổi Cái Răng, Ngã Bảy, Ngã Năm...

Trong thời gian diễn ra lễ hội, khu vực bến Ninh Kiều, công viên Sông Hậu và lân cận tổ chức nhiều hoạt động: biểu diễn nghệ thuật hằng đêm, triển lãm ảnh "Nhịp sống trên sông - Miền Tây xưa và nay", đua thuyền buồm, đua Sup, không gian ẩm thực - sản phẩm đặc trưng và quảng bá du lịch các địa phương.

Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh "trung tâm du lịch sông nước Mekong", thu hút khách trong và ngoài nước, tạo sức lan tỏa cho dịch vụ - ẩm thực - lưu trú, hướng đến xây dựng sự kiện thành hoạt động thường niên quy mô lớn.

Cần Thơ sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng rộng 6.360 km2, dân số khoảng 4,2 triệu người. Mười tháng qua, thành phố đón gần 10 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt gần 8.700 tỷ đồng, tăng lần lượt gần 26% và 25% so với cùng kỳ năm trước.

An Bình