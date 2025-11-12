Cần Thơ làm đường hoa Tết hơn 300 m

Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 ở trung tâm Cần Thơ dài 310 m, mang chủ đề “Tết sum vầy”, thể hiện khát vọng vươn lên sau sáp nhập với Hậu Giang, Sóc Trăng.

Theo kế hoạch được UBND thành phố phê duyệt ngày 12/11, đường hoa sẽ được bố trí trên trục Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học (phường Ninh Kiều).

Phối cảnh đoạn cổng chính đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Công trình gồm ba đoạn với các cụm chủ đề "Đất nước vào xuân", "Cần Thơ xưa và nay" và "Cần Thơ vươn mình", tái hiện không gian văn hóa, đời sống của ba dân tộc Kinh – Khmer – Hoa. Một số tiểu cảnh ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo có hiệu ứng tương tác với du khách.

Cổng chính hướng ra đại lộ Hòa Bình nổi bật với mô hình tam mã phi nước đại; cổng phụ hướng đường Phan Đình Phùng dựng hình Phù Đổng Thiên Vương cưỡi ngựa. Ngoài ra còn có sân khấu biểu diễn nghệ thuật phục vụ du khách hằng đêm.

Phối cảnh cổng phụ đường hoa nghệ thuật Cần Thơ Tết Nguyên đán năm 2026. Ảnh: Ban tổ chức

Đường hoa dự kiến mở cửa từ ngày 14 đến 21/2/2026 (27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Nguyên đán), với kinh phí khoảng 6 tỷ đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.

Đường hoa nghệ thuật Cần Thơ là điểm nhấn du xuân quen thuộc, mỗi năm thu hút hàng trăm nghìn lượt khách.

Sau sáp nhập, thành phố có diện tích hơn 6.360 km2, dân số hơn 4,19 triệu người, trở thành đô thị trực thuộc Trung ương lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Việc hợp nhất giúp Cần Thơ mở rộng không gian phát triển, tăng liên kết vùng và tạo động lực tăng trưởng mới.

An Bình