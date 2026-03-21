Cần Thơ duyệt quy hoạch 'siêu đô thị' Mekong hơn 6 tỷ USD

UBND TP Cần Thơ vừa phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đối với Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 6,2 tỷ USD.

Dự án có quy mô gần 3.000 ha, trải rộng tại các khu vực xã Châu Thành, Đông Phước, Phú Hữu, Thạnh Hòa, với quy mô dân số dự kiến khoảng 300.000 người. Đây sẽ là khu đô thị mới hiện đại, đóng vai trò cực tăng trưởng phía Nam của thành phố.

Theo quy hoạch, khu đô thị Mekong sẽ phát triển theo mô hình đô thị du lịch nghỉ dưỡng, tích hợp hệ sinh thái tiện ích quy mô lớn như khu vui chơi giải trí, công viên nước, trung tâm thể thao đa năng, sân golf 36 lỗ và không gian tổ chức sự kiện, lễ hội.

Cấu trúc đô thị được thiết kế theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu, chú trọng hệ thống thoát nước và giải pháp chống ngập, phù hợp đặc thù vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bất động sản TP Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Huy Phong

Về cơ cấu sử dụng đất, dự án gồm nhà ở thấp tầng, biệt thự và chung cư cao tối đa 35 tầng. Quỹ nhà ở xã hội không bố trí trong phạm vi dự án mà thực hiện theo nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư.

Hạ tầng xã hội đi kèm cũng được quy hoạch đồng bộ, với khoảng 134 cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và 2 bệnh viện, nhằm đáp ứng nhu cầu của quy mô dân số lớn trong tương lai.

Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Mekong từng là trọng điểm đầu tư của tỉnh Hậu Giang trước khi điều chỉnh địa giới hành chính. Trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu, Tập đoàn Vingroup từng được chọn là đơn vị nghiên cứu, lập đồ án quy hoạch, với tổng mức đầu tư khoảng 6,2 tỷ USD.

Tháng 8/2025, lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp tục làm việc với doanh nghiệp và TMG Việt Nam để hoàn thiện quy hoạch và các thủ tục liên quan.

Sau khi sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng từ giữa năm 2025, Cần Thơ trở thành đô thị trung tâm lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, giữ vai trò đầu mối hành chính, kinh tế và giao thương quốc tế. Với lợi thế cảng biển Trần Đề, sân bay quốc tế Cần Thơ cùng mạng lưới cao tốc kết nối toàn vùng, thành phố được kỳ vọng bứt phá ở các lĩnh vực bất động sản, công nghiệp, logistics và dịch vụ. Việc triển khai các dự án quy mô lớn được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho thành phố.

Phương Uyên